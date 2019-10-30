Пригожин и Матвиенко поддержали распустившего артистов Malfa Фадеева

Москва, 30 октября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал коллегу Максима Фадеева, который принял решение распустить всех артистов лейбла Malfa.

Пригожин напомнил, что и сам сейчас работает только с одной исполнительницей — своей супругой Валерией. Продюсер признался, что в один момент понял — как только артисты становятся популярными, начинают вести себя совершенно по-другому.

«От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они (звезды. — Прим. ФАН) теряют самоконтроль», передает его слова телеканал «360».

По его словам, Фадеев выдающийся музыкант, однако, как и другие продюсеры, обладает довольно трудным характером. Он не исключил, что некоторые исполнители могли затаить обиду.

При этом музыкальный продюсер Игорь Матвиенко назвал Фадеева художником, поступившим по собственному праву.

«Наверное, устал от артистов. И вообще, лейблы себя давно изжили», — объяснил он.

О том, что музыкальный лейбл Malfa расторг контракты со всеми артистами, стало известно во вторник. В видеообращении Фадеев подчеркнул, что весь контент артистам отдали в безвозмездное пользование. Продюсер объяснил, что данное решение принято в связи с планами реструктуризировать лейбл, который в будущем будет ориентироваться на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

Теперь все права на композиции принадлежат бывшим артистам Malfa за исключением двух исполнителей, с которыми лейбл ведет судебные споры.

Напомним, что в августе продюсерский центр Malfa направил Наргиз Закировой документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым. Исполнительница резко отреагировала на разрыв и назвала Malfa тюрьмой. Продюсер объяснил, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим «неадекватным поведением и завышенными требованиями».