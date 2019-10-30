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Пригожин и Матвиенко поддержали распустившего артистов Malfa Фадеева

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Пригожин и Матвиенко поддержали распустившего артистов Malfa Фадеева

Москва, 30 октября. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал коллегу Максима Фадеева, который принял решение распустить всех артистов лейбла Malfa.

Пригожин напомнил, что и сам сейчас работает только с одной исполнительницей — своей супругой Валерией. Продюсер признался, что в один момент понял — как только артисты становятся популярными, начинают вести себя совершенно по-другому.

«От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они (звезды. — Прим. ФАН) теряют самоконтроль», передает его слова телеканал «360».

По его словам, Фадеев выдающийся музыкант, однако, как и другие продюсеры, обладает довольно трудным характером. Он не исключил, что некоторые исполнители могли затаить обиду.

Пригожин и Матвиенко поддержали распустившего артистов Malfa Фадеева

При этом музыкальный продюсер Игорь Матвиенко назвал Фадеева художником, поступившим по собственному праву.

«Наверное, устал от артистов. И вообще, лейблы себя давно изжили», — объяснил он.

О том, что музыкальный лейбл Malfa расторг контракты со всеми артистами, стало известно во вторник. В видеообращении Фадеев подчеркнул, что весь контент артистам отдали в безвозмездное пользование. Продюсер объяснил, что данное решение принято в связи с планами реструктуризировать лейбл, который в будущем будет ориентироваться на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

Теперь все права на композиции принадлежат бывшим артистам Malfa за исключением двух исполнителей, с которыми лейбл ведет судебные споры.

Пригожин и Матвиенко поддержали распустившего артистов Malfa Фадеева

Напомним, что в августе продюсерский центр Malfa направил Наргиз Закировой документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым. Исполнительница резко отреагировала на разрыв и назвала Malfa тюрьмой. Продюсер объяснил, что певица вынудила его расторгнуть контракт своим «неадекватным поведением и завышенными требованиями».

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Источник: Телеканал «360»
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