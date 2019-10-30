США используют курдских террористов для собственного обогащения за счет нефти Сирии

Москва, 30 октября. США используют вооруженные формирования курдов в Сирии, чтобы продолжить выкачивать нефть, принадлежащую народу Сирии. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

По его словам, американцы пытаются сохранить свое влияние в Сирии путем контроля сирийских нефтяных месторождений. При этом Вашингтон использует курдских террористов для реализации своих интересов в Сирии и на Ближнем Востоке.

«США ищут любой предлог, чтобы остаться в Сирии на правах хозяина. Так и возникла эта параллель, связанная с захватом нефтяных месторождений со стороны американских военных, которые руками курдов начинают приватизацию нефти, которая по конституции принадлежит сирийскому народу и государству», — пояснил эксперт.

Самонкин отметил, что данная проблема вызвала обеспокоенность у мирового сообщества, после чего стала предметом обсуждения на высшем уровне. Эксперт напомнил, что 29 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Турции и Ирана, в ходе которых обсуждался захват американскими военными нефтяных месторождений в Сирии. После переговоров глава МИД РФ отметил, что США пытаются сохранить незаконное присутствие своих войск в Сирии под предлогом защиты сирийских нефтеносных полей. При этом Лавров подчеркнул, что действия США в Сирии являются обычным грабежом сирийского народа. По мнению Самонкина, мировое сообщество должно «поставить США на место» путем принятия резолюций, осуждающих действия Вашингтона в Сирии, передает «ПолитРоссия».

«Одно дело — затягивать выход из Сирии, и совсем другое — ее грабить. Мы прекрасно помним, как США в своей истории грабили и Ближний Восток, и Латинскую Америку, и другие страны, терявшие свой экономический и политический суверенитет и оказывались на пороге приватизации руками американских частных компаний. В Сирии повторяется такой же сценарий. И с нашей стороны на это закрывать глаза нельзя», — подчеркнул Самонкин.

Ранее глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии и готовы использовать своих военных для защиты сирийских нефтяных ресурсов.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о том, что США на территории Сирии осуществляют незаконную добычу нефти при поддержке курдских террористов. При этом курдские террористы захватили сирийские нефтяные месторождения по договоренности с боевиками ИГ1.

Стоит отметить, что сирийское правительство в свое время вложило большие средства в развитие нефтяных месторождений. Курдские террористы при поддержке Вашингтона захватили эти нефтяные месторождения, после чего начали осуществлять незаконную добычу и продажу сирийской нефти, нарушая международное право. Доказательства данного преступления недавно представило Минобороны РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.