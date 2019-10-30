Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине

Будапешт, 30 октября. Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине. Об этом в среду заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, выступая на Евразийском форуме в Будапеште.

Венгрия внесла в документ поправки, которые обязывают Киев соблюдать права венгерского нацменьшинства, проживающего на Украине, однако они были отвергнуты. В итоге Будапешт заблокировал совместное заявление.

«Поскольку эти предложения были отклонены, у нас не было иного выбора, кроме как наложить вето на декларацию», — цитирует Сийярто газета Hungary Today.

Глава венгерского МИД обратил внимание на то, что в Западной Украине проживает 150 тыс. венгров, интересы которых «никому не важны по ту сторону океана».

«Но мы живем здесь, в Центральной и Восточной Европе, и интересы венгров —это достаточная причина для нас, чтобы отстаивать их», — подчеркнул министр.

Сийярто уверен, что нарушение прав его соотечественников на Украине заслуживает как минимум упоминания в совместном заявлении НАТО, пишет «Царьград».

Напомним, что в 2017 году Украина приняла скандальный законопроект об образовании, который запрещает преподавание на любом другом языке, кроме украинского. Исключением стали лишь детские сады и младшие классы. Закон вызвал возмущение в Венгрии и Румынии, которые восприняли данный нормативный акт как проявление «языковой дискриминации» в отношении нацменьшинств. Венгрия сразу же заявила, что будет делать все от нее зависящее, чтобы заблокировать европейскую и трансатлантическую интеграцию Украины.

В начале октября Будапешт вновь поднял данный вопрос. Сийярто заявил, что обещания Киева изменить ситуацию в языковой политике, ущемляющей права нацменьшинств, не выполняются.