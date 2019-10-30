The Independent обвинил США в военном преступлении из-за воровства сирийской нефти

Москва, 30 октября. Британская газета The Independent обвинила США в военном преступлении из-за воровства нефти в Сирии.

В статье указывается, что добыча и продажа Вашингтоном нефти является «военным преступлением» и противоречит Женевской конвенции. Американские власти не имеют права контролировать нефтяные месторождения в САР, а также грабить народ республики, незаконно продавая нефть, подчеркнул автор. Эксперты газеты констатировали, что доходы от продажи сирийской нефти ни в коем случае не должны поступать в американскую казну.

«Вашингтон пытается продолжать свою колониальную политику в Сирии и регионе, как в политическом, так и в военном отношении, через своих военнослужащих, разворовывающих сирийскую нефть, о чем недавно подтвердило российское министерство обороны», — пишет Telegram-канал «FRONTовые заметки».

Отмечается, что были обнародованы снимки космической разведки, на которых видны колонны автоцистерн, вывозящих нефть за пределы Сирии под контролем американских военных.

Примечательно, что преподаватель университета Джорджа Вашингтона Бенджамин Фридман отметил, что, исходя из заявлений американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон не прекращает попытки грабить другие государства. После решения главы Белого дома о выводе американских войск из Сирии теперь идет разговор о возвращении небольшого военного контингента на север Сирии под предлогом «защиты нефтяных месторождений», напомнила газета.

На минувшей неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение стартовавшей 9 октября военной операции Анкары против курдских боевиков, контактирующих с членами террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), и патрулирование созданной Анкарой на севере САР зоны безопасности.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что меморандум является единственным способом сохранить суверенитет Сирии. По его словам, Россия приобрела «огромный опыт» в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им с коллегами.

Ранее член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что курдские боевики помогли США незаконно завладеть сирийской нефтью.

1 Организация запрещена на территории РФ.