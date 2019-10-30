Российский онколог успешно провел первую операцию «девочке с маской Бэтмена» из США

Краснодар, 30 ноября. Американка Кэрол Феннер, приехавшая в Россию, чтобы спасти свою маленькую дочь Луну, рассказала, что малышка уже успешно перенесла первую операцию в Краснодаре и готовится к новой.

Ребенок страдает от врожденного гигантского меланоцитарного невуса, который почти скрывает ее лицо. Во многих странах мира Луну называют «девочкой с маской Бэтмена». Ее родители не хотели опускать руки, хотя врачи изначально предупредили, что им следует готовиться к худшему.

После консультаций у медиков в США им выставили счет на сотни тысяч долларов за несколько десятков операций под общим наркозом. К счастью, реалистичное решение предложили врачи из клиники лазерной терапии в Краснодаре. Онколог Павел Попов заявил, что уберет невус в течение 10 операций примерно за год. Представители медцентра связались с Феннер и пригласили в Россию.

По словам Кэрол, решение отправиться в Краснодар в ее американском окружении восприняли почти с ужасом, называли ее сумасшедшей, не верили ни в медицину, ни в русских людей. Но сама она прекрасно понимала, что это лучший вариант для Луны. Теперь Кэрол уверена, что в России ее послал сам бог.

В начале октября Попов провел первую операцию на лбу девочки. Теперь проходит процесс адаптации: рана должна зажить, под коркой образуется новый слой кожи. Всего операций будет до 10.

Операция прошла успешно. По словам матери ребенка, Луна пришла в себя уже через пару минут - играла и смеялась, а еще через два часа их отпустили домой. Жилье в Краснодаре семье помогли снять врачи клиники.

«Дата новой операции зависит от скорости заживления и особенностей организма», — отметил исполнительный директор Алексей Алексутин в комментарии телеканалу «Царьград».

При этом он отметил, что малышка восстанавливается очень хорошо. Кэрол надеется, что вторую операцию можно будет провести в ноябре, а третью - в начале 2020 года. В январе к ним может приехать бабушка, а отец остался в Штатах: работает, собирает деньги на лечение ребенка. Свою помощь оказывают и многие переживающие за Луну россияне. Такое теплое отношения очень трогает Кэрол. По ее словам, ей постоянно предлагают детскую одежду, игрушку, другую помощь.