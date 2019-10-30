Отношения США и Турции дали новую трещину после операции Анкары против курдских боевиков

Москва, 30 октября. Отношения между Турцией и США заметно ухудшились в связи с поставками в Анкару российских ЗРС С-400 и операцией турецких ВС «Источник мира» в Сирии, направленной против курдских бандформирований, рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт отметил, что фактически турецко-американские отношения начали давать трещину раньше этих событий, когда американские спецслужбы оказались замешаны в несостоявшемся госперевороте против главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Уже тогда качество сотрудничества двух государств было подорвано. Однако за последнее время произошли еще два «знаковых» события, которые негативно отразились на поврежденном взаимодействии.

Сначала Москва и Анкара договорились о поставках современной российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» в Турцию.

Такая покупка турецкой стороны спровоцировала международный скандал: страна, входящая в НАТО, вопреки главному командиру альянса США, не выполнила приказ и приобрела оружие у «врага» в лице России. Вашингтон активно требовал от Анкары отказаться от российской системы и приобрести взамен американские комплексы Patriot.

9 октября Анкара нанесла Соединенным Штатам еще один удар — начала проводить на севере Сирии военную контртеррористическую операцию «Источник мира». К этой мере Турция прибегла, чтобы противостоять осевшим в регионе вооруженным курдским формированиям и боевикам террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Американский лидер Дональд Трамп настоятельно просил турецкого коллегу не разворачивать операцию в САР, ведь она направлена против союзников США — курдов. Однако Эрдоган не послушал Трампа и сделал по-своему.

В результате Вашингтон решил применить к Турции один из своих излюбленных методов — санкционную политику. 30 октября палата представителей Конгресса США одобрила второй пакет санкций против Анкары.

«Жесткие отношения продолжаются в виде санкций, которые сначала являются «пугалочкой» для Турции, но в дальнейшем могут прищемить экономический хвост государства», — выразил свою позицию «ПолитЭксперту» Кошкин.

Кошкин считает, что санкции в сторону Анкары связаны с тем, что Вашингтон по-прежнему продолжает поддерживать незаконные бандформирования в Сирии.Он уверен, что сомнения в связях Белого дома с террористами нет уже у большинства экспертов по всем миру.

Именно эта стихийная сила — курды — могла помочь Трампу установить в Сирии ту власть, которая была ему выгодна, и именно с помощью курдских оккупантов Белый дом намеревается продолжать незаконно выкачивать нефть, принадлежащую сирийскому народу, уверен эксперт.

«При этом США спокойно начали качать нефть, для того чтобы компенсировать свои затраты. Тем более что американцы уже официально признались, что их больше волнуют эти бонусы от вторжения в Сирию, чем какая-то политическая ситуация внутри этой страны», — резюмировал политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.