Трамп яркими деталями прикрывает отсутствие доказательств «ликвидации» аль-Багдади

Москва, 30 октября. Мир вряд ли дождется доказательств якобы «ликвидации» американцами в Сирии главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, поскольку цель «информационного уничтожения» террориста совсем другая. Такое мнение выразил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский.

По его словам, президент США Дональд Трамп своим громким заявлением об «убийстве террориста номер один» попытался решить внутриполитическую пиар-задачу. В преддверии очередных выборов главы Штатов он хочет создать образ победителя, вызвать у общественности определенную реакцию.

«А есть это на самом деле или нет – для этих целей неважно. Важно то, как работает», — передает слова эксперта «Политика Сегодня».

Как указал Черняховский, об этом свидетельствуют яркие детали, которыми Трамп прикрывает отсутствие реальных доказательств успеха спецоперации в Идлибе. Так, вместо фото, запечатлевшего останки аль-Багдади, глава Белого дома опубликовал снимок собаки, будто бы принимавшей участие в «ликвидации» террориста. Кроме того, активно распространяется информация о «похищенном» нижнем белье главаря ИГ, на основе которого будто бы проводили экспертизу.

Трампу, по словам эксперта, выгоден и даже необходим образ победителя на фоне ухода США из Сирии, предательства курдских радикалов, а также успешных переговоров между Россией и Турцией.

«Это некий троллинг общественного сознания. Мы живем в мире, который когда-то был миром мифов, а теперь — мир фейков», — заключил Черняховский.

Напомним, в минувшее воскресенье Трамп в красках рассказал, как американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире террористов. Примечательно, что с 2015 года аль-Багдади множество раз «убивали и ранили», но каждый раз после этого в Интернете появлялось видео- или аудиосообщение, на котором террорист представал живым и здоровым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что Россия по-прежнему не получила официальных подтверждений уничтожения американскими военными главаря террористической организации. В Минобороны РФ подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

В комментарии Федеральному агентству новостей политический аналитик Владимир Соловейчик и политолог и публицист Юрий Голубь выразили мнение, что реальные доказательства успеха спецоперации США так и не будут представлены, поскольку произошедшее похоже на блеф, необходимый американскому президенту в предвыборных целях.

1 Организация запрещена на территории РФ.