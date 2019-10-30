Неадекватный Вишневский хочет отобрать у петербуржцев дешевый ЗСД

Санкт-Петербург, 30 октября. Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский выступил против выделения субсидий для Западного скоростного диаметра (ЗСД).

Петербургский депутат не поддерживает развитие транспортной инфраструктуры города. Проект ЗСД важен для горожан, однако Вишневский не учитывает мнение жителей.

30 октября в Заксобрании Петербурга рассматривали бюджет на будущий год и плановые 2021-2022 годы. Губернатор Александр Беглов рассказал о транспортной реформе, которая даст новый импульс развития города.

Вишневский прокомментировал транспортный вопрос в соцсетях. Он утверждает, что 5 млрд рублей субсидий для главной магистрали — это слишком много.

При этом депутат умалчивает, что деньги за проезд на участках ЗСД компенсируют затраты на строительство. Часть средств идет на открытие новых участков и улучшение транспортной инфраструктуры в целом.

ЗСД приносит прибыль городу и снижает нагрузку на другие дороги. Она связывает северо-западные, южные и северные районы, решает проблему транспортной изолированности Васильевского острова.

Популярность магистрали растет с каждым годом, в 2018 году автомобилисты осуществили 88 млн транзакций, что на 10% выше показателей 2017 года.

Высказываясь против субсидирования ЗСД, Вишневский подписывается под тем, что он выступает против развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Это довольно опрометчивый шаг со стороны депутата, пишут «Невские новости».

ЗСД является одной из главных дорог города, скоростная трасса была создана компанией «Магистраль северной столицы».