«Крылья» хотят выручить 1,5 млн евро за Чернова

Москва, 30 октября. Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов интересен нескольким командам РПЛ, сообщил источник Федерального агентства новостей.

«Локомотив» или «Динамо» могут подписать игрока уже зимой. Самарский клуб готов отпустить 23-летнего защитника и хочет выручить с его продажи 1,5 млн евро.

Чернов перешел в «Крылья» минувшим летом из ЦСКА за 500 тысяч евро. За «армейцев» защитник практически не играл — на его счету 20 матчей в составе столичного клуба.

Также он выступал на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал». Футболист играл в составе юношеской и молодежной сборных, а также вызывался в главную сборную России в 2015 году .

Текущий контракт футболиста с «Крыльями» истекает летом 2022 года.