Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

Москва, 30 октября. Известная американская певица оказалась смущена выкриками «Русские вперед!», которые звучали в зале во время концерта в Москве. Об этом девушка рассказала в Twitter после выступления.

In the back the Russian equivalent of a MAGA movement, who have co-opted my image and my song to be a symbol for their movement. In case it wasn’t abudently clear: I do not support this.