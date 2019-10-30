Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

Москва, 30 октября. Известная американская певица оказалась смущена выкриками «Русские вперед!», которые звучали в зале во время концерта в Москве. Об этом девушка рассказала в Twitter после выступления.

«Испытала смешанные чувства во время сегодняшнего концерта. Милые лица фанатов, которые любят искусство и музыку. А на задних рядах — русский эквивалент MAGA (движение, поддерживающее президента США Дональда Трампа — прим. ФАН), который превратил меня и мои песни в символ своего движения», — пишет Вайолет.

In the back the Russian equivalent of a MAGA movement, who have co-opted my image and my song to be a symbol for their movement. In case it wasn’t abudently clear: I do not support this. — Tessa Violet (@TessaViolet) 29 октября 2019 г.

Она также добавила, что не поддерживает такое к себе отношение, и выразила сожаление, что из-за «некоторых ребят» остальные не чувствовали себя в безопасности, сообщает телеканал 360.

Отметим, что Тесса Вайолет, которая однажды предстала в толстовке с надписью «Мишка», сделанной на русском языке, со временем стала мемом среди русских националистов. Они даже изменили песню Crush, выставив свой лозунг «Русские вперед!», который звучит на заднем фоне во время припева.

Тесса Вайолет — 29-летняя певица и блогер из Чикаго, штат Иллинойс. В 2016 году девушка снялась в инди-фильме «Разводитель», для которого специально написала песню Cash Cash Money.

Ранее сообщалось о том, что концерт Наргиз Закировой в Доме офицеров в Уссурийске настолько возмутил зрителей, что около трети ушли с выступления, не дождавшись конца. Зрители шоу уточнили, что известная артистка опоздала на выступление, на которое пришла с бутылкой виски. Периодически певица пила из нее.