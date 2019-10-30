«Аэрофлот» будет добиваться максимально жесткого наказания для дебоширки Вележевой

Москва, 30 октября. Компания «Аэрофлот» будет добиваться максимально жесткого наказания для актрисы Лидии Вележевой, устроившей дебош на борту самолета Москва — Тель-Авив, заявили официальные представители авиаперевозчика.

По их словам, Вележева начала дебоширить во время руления самолета на взлет. При этом внешне она демонстрировала явные признаки алкогольного опьянения.

«Пассажирка стала нарушать правила поведения на борту и общественный порядок, отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась, оскорбляла членов экипажа и пассажиров», — уточнили сотрудники «Аэрофлота».

Кроме того, она отказывалась подчиняться законным требованиям бортпроводников и не реагировала на устные и письменные предупреждения экипажа и командира воздушного судна. В итоге был составлен рапорт о нарушении. В связи с этим командир принял решение об отказе в дальнейшей перевозке.

Когда лайнер вернулся к месту стоянки, дебоширку передали прибывшим полицейским. При задержании она оказала сопротивление. После снятия женщины с рейса и дозаправки самолет вылетел в Израиль.

«По данному инциденту «Аэрофлот» намерен добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного вреда авиакомпании», — подчеркнули сотрудники перевозчика.

Кроме того, они заверили, что ее внесут в черный список в случае привлечения ее к административной ответственности по соответствующей статье Воздушного кодекса РФ. Сейчас по данному факту проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

Напомним, самолет, в котором звезда сериала «Воровка» должна была улететь в Тель-Авив изначально должен был вылететь в 08.35, но рейс перенесли на 11.00 из-за технической неисправности. В ожидании вылета Вележева, видимо, выпивала спиртные напитки.