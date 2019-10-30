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Автобус столкнулся с пожарной машиной в Томске, пострадали 16 человек

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Автобус столкнулся с пожарной машиной в Томске, пострадали 16 человек

Томск, 30 октября. Пассажирский автобус столкнулся с пожарной машиной в Томске, пострадали 16 человек. Видео с места происшествия оказался в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 30 октября. По предварительной информации, пострадали 16 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Автобус столкнулся с пожарной машиной в Томске, пострадали 16 человек

Двухлетнего ребенка после осмотра отпустили домой. Семнадцатилетнего парня пока осматривают медики скорой помощи.

Водитель сам обратился за медицинской помощью. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.

Автобус столкнулся с пожарной машиной в Томске, пострадали 16 человек

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