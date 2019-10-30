Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Путин осмотрит в Калининграде завод «Янтарь» и корвет «Гремящий»

257
0 Оставить комментарий

Путин осмотрит в Калининграде завод «Янтарь» и корвет «Гремящий»

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин в четверг приедет с рабочим визитом в Калининградскую область, где осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», завершающий ходовые испытания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», — говорится в сообщении.

У российского лидера запланирована поездка в Светлогорск, где состоится расширенное заседание президиума Госсовета о задачах субъектов в сфере здравоохранения. Глава государства также проведет в городе встречу с представителями общественности.

Напомним, в среду российский лидер прибыл в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ожидается обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

infox - new
Источник: Пресс-служба президента России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров