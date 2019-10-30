Путин осмотрит в Калининграде завод «Янтарь» и корвет «Гремящий»

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин в четверг приедет с рабочим визитом в Калининградскую область, где осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», завершающий ходовые испытания. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», — говорится в сообщении.

У российского лидера запланирована поездка в Светлогорск, где состоится расширенное заседание президиума Госсовета о задачах субъектов в сфере здравоохранения. Глава государства также проведет в городе встречу с представителями общественности.

Напомним, в среду российский лидер прибыл в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ожидается обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.