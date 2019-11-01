Сирийская армия нашла оружие и боеприпасы террористов в районе Дамаска

Дамаск, 1 ноября. В рамках усилий Сирийской арабской армии (САА) и компетентных органов по обеспечению безопасности районов, ранее находящихся под контролем незаконных вооруженных группировок, на востоке Аль-Каламуна, провинция Дамаск, было проведено очередное патрулирование. Во время прочесывания территорий сирийскими военными был обнаружен склад оружия и боеприпасов, некоторые из образцов были американского производства.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Бывший склад террористически группировок был найден под землей, на глубине 2-3 метров. Внутри помещения было обнаружено большое количество различного оружия. В частности, на складе были спрятаны 82-миллиметровые минометы, пулеметы ДШК, пулеметы РПК, американские ракеты TOW, гранатометы и танковые снаряды.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия натыкается на оставленное джихадистами вооружение. Подобные инциденты происходят практически каждый день.

Компетентные органы в сотрудничестве с военными подразделениями, расположенными в районах, свободных от террористических группировок, продолжают осматривать населенные пункты САР с целью ликвидации остатков оружия, боеприпасов и мин-ловушек. Это поможет полностью обезопасить регион и в кратчайшие сроки вернуть его к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что во время освобожденных от боевиков районов в провинции Хама сирийские силы безопасности нашли беспилотник и боеприпасы, оставленные боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Оружие было спрятано неподалеку от населенного пункта Акербат.

1 Организация запрещена на территории РФ.