Трамп пытается сгладить провал США в Сирии, распространяя фейки о «ликвидации» главаря ИГ

Москва, 30 октября. Президент США Дональд Трамп пытается прикрыть свой провал в Сирии, «рассекречивая» детали «ликвидации» лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее глава Белого дома заявил, что американским военным якобы удалось «ликвидировать» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в Сирии. При этом американская сторона не предоставила фотографии, видеозаписи или результаты ДНК-экспертиз, которые могли бы подтвердить «ликвидацию» лидера ИГ. Вместо этого администрация президента США распространяет снимки служебной собаки, которая якобы пострадала во время «ликвидации» аль-Багдади.

Кошкин отметил, что история с «ликвидацией» аль-Багдади появилась именно в тот момент, когда рейтинг Трампа начал стремительно падать. Причиной падения рейтинга Трампа стал вывод американских войск из северных районов Сирии, что вызвало недовольство со стороны представителей Пентагона и Конгресса США.

Эксперт подчеркнул, что легенда об «уничтожении» аль-Багдади была вброшена для поднятия рейтинга Трампа, а также для демонстрации «эффективной борьбы США с мировым терроризмом». При этом информация о «ликвидации» главаря ИГ вызывает серьезные сомнения у представителей Минобороны РФ и военных экспертов.

«Сама история «уничтожения», что якобы аль-Багдади, террорист такого уровня, заблудился в галерее туннелей и подорвал себя, звучит неправдоподобно», — пояснил Кошкин.

Эксперт выразил уверенность, что у Вашингтона нет реальных доказательств «ликвидации» аль-Багдади, поэтому американская сторона вынуждена прибегать к разным ухищрениям. Вашингтон пытается выкрутиться, «рассекречивая» фотографии собаки, которая якобы принимала участие в операции по «ликвидации» лидера ИГ, передает «ПолитЭксперт».

«Это все позволяет Трампу спокойно аргументировать свои слова подобными снимками. Тем более он еще и «рассекретил личную информацию» служебной собаки. Это смешно, однако она сейчас будет вращаться и снизит накал конфронтации», — отметил Кошкин.

27 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади якобы был «уничтожен» американским военными в ходе спецоперации в Сирии. При этом Вашингтон не смог предоставить доказательства, подтверждающие «ликвидацию» аль-Багдади.

Согласно официальной версии Вашингштона, лидер ИГ якобы подорвал себя с помощью «пояса смертника», при попытке американского спецназа захватить его в плен. При этом американская сторона утверждает, что останки «убитого» аль-Багдади якобы были выброшены в море. Кроме того, Трамп заявил, что американская сторона якобы согласовал с российской стороной вход в воздушное пространство Сирии для проведения «операции по ликвидации» аль-Багдади.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американские военные не согласовывали с российской стороной вход в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы был «ликвидирован» главарь ИГ. При этом Конашенков подчеркнул, что никаких авиаударов американской авиации в этих районах зафиксировано не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.