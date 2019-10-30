В Крыму оценили заявление Зеленского о реинтеграции полуострова обратно в Украину

Владимир Зеленский выступил на организованном им в Мариуполе Форуме единства с программой «реинтеграции» Крыма и Донбасса обратно в Украину. Программа, декларирующая стремление к прозрачности, консенсусу, реализму и эффективности, состоит из всего четырех пунктов, каждый из которых Федеральное агентство новостей обсудило с крымским политологом Владимиром Джараллой.

Пункт первый: прозрачность и публичность

Президент Украины заявил, что государство должно не только пояснять свои шаги, но и находить вместе с гражданским обществом правильные способы инициировать масштабный национальный диалог.

«Красивые планы, много ярких слов, — заметил Джаралла. — Но за ними все равно не меняется суть, не меняются принципы. Перед нами обычная западная подделка — красивая упаковка, за которой скрывается ненависть украинских националистов. Никакого масштабного национального диалога не будет — Крым и Донбасс не захотят быть частью этого фарса. Замечу, что за пять лет на Украине произошло много всяких перемен — какие-то планы, реформы, которые на первый взгляд выглядят довольно привлекательно, но никогда не приводят к какому-нибудь результату. И от лица крымчан я хочу выразить радость, что это нас не касается».

Декларация «прозрачности и публичности», по словам Джараллы, это всего лишь картинка, которую надо показать не столько своим гражданам, сколько Западу, чтобы отчитаться заокеанским «партнерам», что украинские власти осуществляют действия для урегулирования конфликта в Донбассе.

Пункт второй: консенсус

Следующим этапом, по словам Зеленского, должна стать договоренность украинского общества по единому видению вопроса о возвращении Донбасса и Крыма.

«Когда эти люди говорят о Крыме, появляются сильнейшее изумление и раздражение. Крым является территорией России, — подчеркнул Джаралла. — Мы, крымчане, вернулись в Российскую Федерацию не просто так — мы действительно этого хотели на протяжении десятилетий. Чудо 2014 года для всех нас до сих пор является объединяющим фактором — и все, что после этого происходило на Украине, лишь подтверждает правильность нашего выбора. Поэтому о каком диалоге тут можно говорить, я себе даже не представляю».

Когда речь заходит о ДНР и ЛНР, следует помнить, что кровь, пролитая во время войны, навсегда разделяет воевавших, говорит крымский политолог. Донбасс — в том числе и та его территория, которая оккупирована киевскими силовиками — за эти годы свое мнение не поменял. Люди там не хотят возвращения на Украину.

Пункт третий: реализм

По мнению президента Украины, ошибочно думать, что Киев «вернет Крым» военным путем, а также, что «уже завтра» все люди в Донбассе заговорят на украинском языке.

«Эти слова говорят о многом, — заметил Джаралла. — Например, о том, что людей в Донбассе все-таки собираются заставить говорить по-украински, просто это не сразу получится. Они не собираются предоставлять людям право самостоятельно решать вопрос о своей языковой принадлежности, как обещали раньше».

Что же касается Крыма, то все на Украине уже давно поняли, что он ушел навсегда, сказал эксперт. Более того, в Киеве в отношении Крыма даже поменялась риторика — там просят вернуть территорию, а не людей, потому что отлично знают их настроения.

Пункт четвертый: эффективность

Завершая презентацию своего прожекта, Зеленский вспомнил про имплементацию — способность государства воплощать свои планы (в том числе и данную программу «реинтеграции») в жизнь.

«При той разрозненности в управлении государственными институтами, которую мы видим сейчас на Украине, это вряд ли возможно, — заявил Джаралла. — И все мы видели эту замечательную беседу Зеленского с карателем батальона «Азов», в которой тот напрямую отказывается выполнять его приказы. В самом же украинском обществе глава государства все больше начинает приобретать репутацию болтуна, проводящего какие-то яркие акции, но который в сущности не способен влиять на процессы в стране».

Город-жертва

Символично, что Зеленский выбрал для своего форума Мариуполь, подытожил Джаралла. Ведь именно в этом городе мирные люди были расстреляны украинскими националистами, после чего его граждане много лет ждали своего освобождения повстанческими войсками.