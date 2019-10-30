В Крыму оценили заявление Зеленского о реинтеграции полуострова обратно в Украину

Владимир Зеленский выступил на организованном им в Мариуполе Форуме единства с программой «реинтеграции» Крыма и Донбасса обратно в Украину. Программа, декларирующая стремление к прозрачности, консенсусу, реализму и эффективности, состоит из всего четырех пунктов, каждый из которых Федеральное агентство новостей обсудило с крымским политологом Владимиром Джараллой.
Пункт первый: прозрачность и публичность
Президент Украины заявил, что государство должно не только пояснять свои шаги, но и находить вместе с гражданским обществом правильные способы инициировать масштабный национальный диалог.
«Красивые планы, много ярких слов, — заметил Джаралла. — Но за ними все равно не меняется суть, не меняются принципы. Перед нами обычная западная подделка — красивая упаковка, за которой скрывается ненависть украинских националистов. Никакого масштабного национального диалога не будет — Крым и Донбасс не захотят быть частью этого фарса. Замечу, что за пять лет на Украине произошло много всяких перемен — какие-то планы, реформы, которые на первый взгляд выглядят довольно привлекательно, но никогда не приводят к какому-нибудь результату. И от лица крымчан я хочу выразить радость, что это нас не касается».
Декларация «прозрачности и публичности», по словам Джараллы, это всего лишь картинка, которую надо показать не столько своим гражданам, сколько Западу, чтобы отчитаться заокеанским «партнерам», что украинские власти осуществляют действия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Пункт второй: консенсус
Следующим этапом, по словам Зеленского, должна стать договоренность украинского общества по единому видению вопроса о возвращении Донбасса и Крыма.
«Когда эти люди говорят о Крыме, появляются сильнейшее изумление и раздражение. Крым является территорией России, — подчеркнул Джаралла. — Мы, крымчане, вернулись в Российскую Федерацию не просто так — мы действительно этого хотели на протяжении десятилетий. Чудо 2014 года для всех нас до сих пор является объединяющим фактором — и все, что после этого происходило на Украине, лишь подтверждает правильность нашего выбора. Поэтому о каком диалоге тут можно говорить, я себе даже не представляю».
Когда речь заходит о ДНР и ЛНР, следует помнить, что кровь, пролитая во время войны, навсегда разделяет воевавших, говорит крымский политолог. Донбасс — в том числе и та его территория, которая оккупирована киевскими силовиками — за эти годы свое мнение не поменял. Люди там не хотят возвращения на Украину.
Пункт третий: реализм
По мнению президента Украины, ошибочно думать, что Киев «вернет Крым» военным путем, а также, что «уже завтра» все люди в Донбассе заговорят на украинском языке.
«Эти слова говорят о многом, — заметил Джаралла. — Например, о том, что людей в Донбассе все-таки собираются заставить говорить по-украински, просто это не сразу получится. Они не собираются предоставлять людям право самостоятельно решать вопрос о своей языковой принадлежности, как обещали раньше».
Что же касается Крыма, то все на Украине уже давно поняли, что он ушел навсегда, сказал эксперт. Более того, в Киеве в отношении Крыма даже поменялась риторика — там просят вернуть территорию, а не людей, потому что отлично знают их настроения.
Пункт четвертый: эффективность
Завершая презентацию своего прожекта, Зеленский вспомнил про имплементацию — способность государства воплощать свои планы (в том числе и данную программу «реинтеграции») в жизнь.
«При той разрозненности в управлении государственными институтами, которую мы видим сейчас на Украине, это вряд ли возможно, — заявил Джаралла. — И все мы видели эту замечательную беседу Зеленского с карателем батальона «Азов», в которой тот напрямую отказывается выполнять его приказы. В самом же украинском обществе глава государства все больше начинает приобретать репутацию болтуна, проводящего какие-то яркие акции, но который в сущности не способен влиять на процессы в стране».
Город-жертва
Символично, что Зеленский выбрал для своего форума Мариуполь, подытожил Джаралла. Ведь именно в этом городе мирные люди были расстреляны украинскими националистами, после чего его граждане много лет ждали своего освобождения повстанческими войсками.
«Не единожды силы ДНР показывались на горизонте, однако по причине многих обстоятельств в Мариуполь они так и не вошли, — посетовал Джаралла. — Террор, который был проведен там карателями «Азова», также является одной из темных страниц украинской истории, которые стараются не вспоминать. И конечно, теперь, когда господин Зеленский выступал в этом городе, люди его слушали очень по-особенному, потому что они на своем опыте поняли, что цена слов украинских политиков равна нулю».