Эрдоган может отменить визит в США после решения Конгресса о санкциях против Турции

Анкара, 30 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не принял окончательного решения по поводу своей поездки в США, запланированной на 13 ноября. Об сообщили местные СМИ.

«Визит находится под вопросом», — сказал турецкий лидер.

О намерении посетить США Эрдоган сообщил на прошлой неделе. Президент уточнил, что его пригласил американский коллега Дональд Трамп. Сам глава Белого дома в телеобращении к нации в связи с ситуацией вокруг Сирии и Турции поблагодарил Эрдогана за содействие в урегулировании кризиса и прекращение огня.

С 2011 года в Сирии длится вооруженный конфликт. 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции под названием «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских боевиков, сотрудничающих с членами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Ключевой целью кампании, как объяснил Эрдоган, было создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую курдские террористы используют для перемещения боеприпасов.

На встрече 17 октября турецкий лидер и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции на 120 часов. 22 октября в Сочи прошли переговоры Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты подписали меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии и выводу вооруженных бандформирований курдов.

Примечательно, что во вторник стало известно о решении Конгресса США одобрить санкции против Турции из-за террористической операции против курдских радикалов и в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вероятно, Эрдоган может отменить визит в США именно по этой причине.

1 Организация запрещена на территории РФ.