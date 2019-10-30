Женатый «слуга народа» попался на переписке с проституткой на заседании Рады

Киев, 30 октября. Депутат Верховной рады Украины от президентской фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко попался на переписке с проституткой во время работы в сессионном зале украинского парламента.

Любопытный диалог «слуги народа» попал в объектив корреспондента издания «Буквы». На снимках оказалось возможно разобрать, что в гаджете Яременко есть два чата со знакомствами: «Сеть знакомств Мам…» и Loveeto.

Во время голосования украинский политик изучал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая среди предпочтений указала: секс, встреча, свидания, а также написала, что не интересуется отношениями.

Представителю СМИ удалось снять и саму переписку Яременко с загадочной Алиной. Прямо с работы депутат поинтересовался у собеседницы, при каких условиях можно рассчитывать на встречу с ней.

«Место твое. <...> Час — 100 долларов (6,4 тысячи рублей. — Ред.). Два часа — 150 (9,6 тысячи рублей. — Ред.). На ночь не остаюсь. Пожелания можно», — подробно ответила собеседница, словно предупреждая все возможные вопросы.

Богдан Яременко — украинский дипломат. В 2006 — 2008 годах он был генеральным консулом Украины в Эдинбурге, а с 2010 по 2014 год занимал аналогичную должность в Стамбуле.

Что касается семейного статуса политика, он женат. У него есть супруга Виктория и двое детей — сын и дочь.

После опубликованных снимков переписки депутат признал, что действительно заказывал проституток, находясь в Раде, передает «Газета.ru». Однако Яременко заявил, что с его стороны это была исключительно провокация.

Якобы хитрый депутат специально хотел, чтобы его смартфон с провокационными чатами попал в объектив фотографов, которые всегда в зале заседаний пытаются подловить депутатов за нерабочими моментами.

В начале октября усердно спрятать экран своего смартфона от посторонних лиц в украинском парламенте пытался представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Несмотря на удавшуюся попытку «засекретить» личные сведения, Кива все равно оказался объектом насмешек в Сети из-за странной позы, которую ему пришлось принять, чтобы убрать из зоны общей видимости маленький экран.