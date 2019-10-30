В Общественной палате придумали суровое наказание для авиадебоширки Вележевой

Когда человек носит звание народного артиста, он не может позволять себе хамское поведение по отношению к другим, отмечает председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя ситуацию со снятием с рейса актрисы Лидии Вележевой.

Самолет, следовавший рейсом Москва — Тель-Авив, на борту которого находилась актриса Лидия Вележева, не смог вылететь из аэропорта «Шереметьево» из-за технической неисправности, заявил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, изначально воздушное судно должно было покинуть аэропорт в 08.35 МСК, но вылет перенесли на 11.00.

«Причиной было неисправное оборудование. Во второй раз самолет уже ушел со стоянки, но тут актриса Вележева начала дебоширить. Капитан принял решение вернуться на стоянку из-за «деструктивного пассажира на борту», — уточнил Малькевич.

Источник рассказал, что после этого актрису сняли с борта, а следом сняли и ее багаж. По его словам, из-за того, что рейс изначально отложили, женщина переборщила с алкоголем коротая часы ожидания.

Александр Малькевич разочарован поведением бывшей коллеги по Общественной палате. Сейчас работает Общественная палата 6 созыва, а во время 5 созыва Вележева была членом совещательного органа и заместителем секретаря, напоминает эксперт.

«Это поведение недопустимо для публичного лица. Я говорю это как человек, который является автором специального курса «Основы медиаповедения для публичных людей». К сожалению, когда ты становишься ньюсмейкером, то ты в принципе себе ничего позволить не можешь. Ты должен понимать, что рядом с тобой всегда есть народные журналисты в лице любого человека со смартфоном, которые моментально предадут огласке твою оплошность. Поэтому спрос с таких людей гораздо более суров», — подчеркнул Малькевич в беседе с ФАН.

По словам собеседника ФАН, в России нужно постепенно «закручивать гайки» в этом вопросе. Нынешние наказания в виде штрафа в 1000 рублей никак не работают.

«Нужно возвращаться к идее черных списков для всех авиакомпаний. Человек должен знать, что, если он начнет буянить, то он не сможет больше летать на территории нашей страны. Сейчас ты можешь устроить дебош, оплатишь маленький штраф, и выиграешь, потому что тебя в эфир пригласят», — рассказал он.

Если говорить о ситуации с Вележевой, то нужно начинать ставить вопрос о том, что ответственность публичных людей за дебоши должна быть еще больше, говорит член Общественной палаты.

«С них спрос выше, т. к. они являются примером. Нужно подумать о законодательных механизмах, которые бы позволяли лишать наград и почетных званий за какие-то антиобщественные поступки. В СССР такое было сплошь и рядом. Тогда из партии исключали, понижали в должностях, а некоторых наград лишали, но потом восстанавливали. Как человек может носить звание народного артиста и позволять себе такое хамское поведение? За это нужно нести ответственность, чтобы другим было неповадно», — добавил Малькевич.

В июле произошел похожий случай, когда лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий явился пьяным в аэропорт «Жуковский» и устроил скандал. Отмечается, что музыкант прибыл к стойке регистрации с явными признаками алкогольного опьянения. Он вел себя неадекватно, оскорблял сотрудника авиакомпании. В связи с этим было принято решение не допустить Троицкого к рейсу.

Напомним, в начале июня прошлого года в России вступил в силу закон, по которому российские авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту. Согласно данным Росавиации, только за период с начала 2014 по сентябрь 2016 годы авиакомпании произвели 15 вынужденных посадок самолетов из-за агрессивных дебоширов. Более свежей статистики в ведомстве тогда не привели.

Закон о черных списках авиадебоширов предусматривает назначение пассажиру административного наказания за хулиганство и другие угрожающие безопасности действия на борту. Через год предусматривается исключение пассажира из стоп-листа авиакомпании.