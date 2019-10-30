Сатановский заступился за объявивших забастовку дипломатов Израиля

Москва, 30 октября. Политолог и востоковед Евгений Сатановский заступился за израильских дипломатов, которые объявили забастовку, протестуя против попытки государства сократить расходы на их содержание.

Специалист отметил, что деньги на содержание дипломатов Израиль выделяет небольшие и без сокращения, поэтому понять сотрудников диппредставительств можно.

«Дипломатов обязали вернуть деньги, которые они потратили не на пропой, а на свои дипломатические нужды. Им и так не хватает. МИД озверел и сказал: «Все, ребята, идите на фиг». Понять-то их можно? У них и так нехватки по зарплатам», — пояснил Сатановский телеканалу 360.

По словам политолога, чтобы найти выход из этой ситуации, МИД Израиля и Минфин должны договориться между собой. Что же касается россиян, то на их жизни забастовка израильских дипломатов никак не отразится. Для визита в эту страну гражданам России не нужна виза, а если кто-то попадет в неприятности во время заграничной поездки, то помогать ему будет российское посольство. Неудобства от забастовки могут почувствовать на себе только граждане Израиля, посещающие Россию, поскольку они будут лишены консульской поддержки.

Ранее сообщалось, что генконсульство Израиля временно закрылось в Петербурге из-за проблем с финансированием. Министерство финансов страны сократило расходы на дипломатические миссии. Израильские дипломаты добавили, что система финансирования не менялась последние десятилетия. Закрытие дипмиссии является вынужденным шагом.