Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном

Будапешт, 30 октября. Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Как рассказали ранее в пресс-службе Кремля, планируется, что собеседники в ходе переговоров обсудят комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что Путин и Орбан обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем.

В частности, как уточнил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер и премьер-министр Венгрии могут обсудить ситуацию на Украине.

«Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии тех процессов, которые там происходят», — напомнил он.

По словам Пескова, Путин в Будапеште встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетит одну из штаб-квартир Международной федерации дзюдо.

В Будапешт российского лидера пригласил сам Орбан, в предыдущий раз они виделись в Москве в прошлом году. Путин приезжал в Венгрию два года назад. Визит президента РФ был приурочен к XXXI чемпионату мира по дзюдо.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ не поедет на саммит АТЭС в Чили в середине ноября. Дело в том, что Путин планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа. Что касается АТЭС, то на мероприятии Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне, заверил официальный представитель Кремля.