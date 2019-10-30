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Первая драка в Раде нового созыва попала на видео

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Первая драка в Раде нового созыва попала на видео

Киев, 30 октября. Первая драка произошла сегодня в Раде девятого созыва. Участниками потасовки стали депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик и член «Слуги народа» Николай Тищенко.

Конфликт попал на видео. В Сети его распространил местный «5 канал». По данным издания «Апостроф», Скорик и Тищенко поругались из-за проекта закона о расследовании трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Парламентарии отклонили постановление о создании временной комиссии по расследованию этих событий, и Скорик воспринял это с негодованием.

Он толкнул Тищенко, после чего депутатов бросились разнимать коллеги. Им удалось растащить конфликтующих, но в процессе Тищенко успел оторвать пуговицу от пиджака Скорика. За что тот уже в кулуарах Рады обозвал оппонента  «жлобом».

Усмирить народных избранников попытался спикер Рады Руслан Стефанчук. Он пригрозил, что прекратит работу Рады 30 октября, и тогда работа парламента продолжилась. 

Комиссия, которую предлагали создать члены «Оппозиционной платформы — За жизнь», должна была расследовать события 2 мая 2014 в Одессе. В тот день в районе Греческой площади произошла драка между активистами Антимайдана и футбольными фанатами из Харькова и Одессы с радикалами Евромайдана. В итоге был подожжен палаточный городок и Дом профсоюзов, в котором спрятались представители Антимайдана. Жертвами стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

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