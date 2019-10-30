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Эксперт назвал неубедительными слова Трампа об «убийстве» аль-Багдади

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Эксперт назвал неубедительными слова Трампа об «убийстве» аль-Багдади

Москва, 30 октября. Заявления президента США Дональда Трампа об «убийстве» лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади выглядят неубедительными без доказательств. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Разумеется, Трампу надо показывать не фото овчарки, а видеозаписи с камер американского спецназа, который участвовал в операции, поскольку каждый американский спецназовец имеет нашлемовую видеокамеру, поэтому весь процесс подготовки и хода операции должен был записываться. Отсюда возникает вопрос: где доказательства?» — отметил эксперт.

Напомним, ранее в своем Twitter-аккаунте Трамп опубликовал фото собаки, которая участвовала в инсценировке «ликвидации» аль-Багдади. Позднее СМИ выяснили, что это бельгийская овчарка (разновидность малинуа) по кличке Конан. Американские военные часто используют малинуа для обнаружения взрывчатых веществ. По мнению Коротченко, снимок собаки не подтверждает, что «операция по ликвидации» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) действительно состоялась.

«Нет доказательств — нет веры заявлению Трампу. Овчарка вызывает смех со всеми вытекающими последствиями», — сказал военный эксперт в беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ».

Эксперт назвал неубедительными слова Трампа об «убийстве» аль-Багдади

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы якобы ликвидировали аль-Багдади на территории Сирии. Как утверждает американский лидер, «террориста номер один» завели в тупик собаки, после чего на главаря ИГ обрушился тоннель. Также Трамп рассказал о некоей «экспертизе», которая якобы подтвердила, что американскими военными был убит именно аль-Багдади. Кроме того, в США избавились от улик и заявили, что тело лидера ИГ будто бы сброшено в море по исламской традиции.

Многие политики и эксперты сходятся во мнении, что никакой операции по «ликвидации» аль-Багдади на самом деле не было. Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что операция спецслужб США похожа на блеф, необходимый Трампу в предвыборных целях. А эксперт по геополитике Константин Соколов считает, что заявления Вашингтона об «уничтожении» главаря ИГ являются очередной пиар-кампанией американских сил и возможностей.

Эксперт назвал неубедительными слова Трампа об «убийстве» аль-Багдади

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: НьюИнформ
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