Врач назвала причины головной боли по утрам

Вашингтон, 30 октября. Американский врач назвала факторы, которые чаще всего приводят к головной боли по утрам.

Врач Кливлендского центра по изучению головной боли Дженнифер Кригер рассказала, что чаще всего мигрень проявляется с 04.00 до 09.00 утра. В это время снижается выработка организмом эндорфинов и энкефалинов, которые имеют обезболивающий эффект.

Повышенное содержание адреналина в крови также вызывает головную боль. Специалист добавил, что синдром ночного апноэ (задержка дыхания во время сна) приводит к гипоксии мозга и повышает давление.

Скрежет зубами по ночам — еще один фактор, который приводит к головной боли. Напряжение в нижней челюсти сопровождается мигренью по утрам, пишет Planet Today.

Всем известно, что голова может болеть после злоупотребления алкогольными напитками. Эксперт отмечает, что алкоголь выводит воду из организма, это приводит к обезвоживанию и головным болям.

Дженнифер Кригер добавила, что за головной болью может скрываться онкологическое заболевание. Если к мигрени добавились нарушение зрения и равновесия, чувствуется постоянная сонливость, пора идти к врачу.

Головная боль может быть симптомом других заболеваний. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, резюмировала врач.