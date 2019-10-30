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Врач назвала причины головной боли по утрам

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Врач назвала причины головной боли по утрам

Вашингтон, 30 октября. Американский врач назвала факторы, которые чаще всего приводят к головной боли по утрам.

Врач Кливлендского центра по изучению головной боли Дженнифер Кригер рассказала, что чаще всего мигрень проявляется с 04.00 до 09.00 утра. В это время снижается выработка организмом эндорфинов и энкефалинов, которые имеют обезболивающий эффект.

Повышенное содержание адреналина в крови также вызывает головную боль. Специалист добавил, что синдром ночного апноэ (задержка дыхания во время сна) приводит к гипоксии мозга и повышает давление.

Скрежет зубами по ночам — еще один фактор, который приводит к головной боли. Напряжение в нижней челюсти сопровождается мигренью по утрам, пишет Planet Today.

Врач назвала причины головной боли по утрам

Всем известно, что голова может болеть после злоупотребления алкогольными напитками. Эксперт отмечает, что алкоголь выводит воду из организма, это приводит к обезвоживанию и головным болям.

Дженнифер Кригер добавила, что за головной болью может скрываться онкологическое заболевание. Если к мигрени добавились нарушение зрения и равновесия, чувствуется постоянная сонливость, пора идти к врачу.

Головная боль может быть симптомом других заболеваний. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту, резюмировала врач.

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