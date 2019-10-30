Губернаторы регионов РФ назвали эффективным формат подготовки к Госсовету

Калининград, 30 октября. В Светлогорске прошел семинар-совещание и расширенное заседание Государственного совета России по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Руководители регионов обсудили реализацию национального проекта «Здравоохранение».

Глава Кировской области Игорь Васильев весьма позитивно отозвался о формате подготовки к заседанию Госсовета, отметив, что расширенный президиум проходит не впервые.

«Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна заключается в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников», — сказал глава Кировской области.

По словам Васильева, в ходе обсуждения губернаторы рассказывают о проблемах регионов. Он выразил уверенность в том, что необходимо погрузиться в нюансы и подробности того, как работает система здравоохранения, сообщает агентство REGNUM.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин также подчеркнул, что этот формат обсуждения очень конструктивный и эффективный.

Напомним, президент РФ Владимир Путин анонсировал заседание Госсовета по вопросам здравоохранения.