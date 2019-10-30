Навальный подставляет своих наивных спонсоров под блокировку счетов

Спонсирование антигосударственной деятельности иностранных агентов может довести до серьезных проблем, как минимум, финансовых. Об этом не стоит забывать тем, кто готов «донатить» признанному иноагентом так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) скандального блогера Алексея Навального.

Счета тех, кто спонсировал ФБК на суммы, которые были признаны не пожертвованием, а прямым спонсированием иноагента, могут быть заблокированы. Это касается как физических, так и юридических лиц.

На финансовые неприятности уже жалуются люди, формально не связанные с ФБК, но взаимодействовавшие с Навальным и участвовавшие в его проектах. Некоторые из «пострадавших» проходят в качестве свидетелей по делу об отмывании денег через ФБК.

Например, на финансовые проблемы пожаловался глава йошкар-олинской IT-компании «Серенити» Сергей Мухорин, который неожиданно обнаружил, что банковские счета его организации заблокированы в связи с уголовным делом против ФБК.

Как рассказал Мухорин изданию «Idel.Реалии» (признано в России иноагентом, аффилировано с «Радио Свобода»), он почти случайно узнал, что на счетах его компании образовалась задолженность более 75 миллионов рублей. По словам владельца компании, представители банка сообщили ему, что блокировка произведена по представлению Басманного суда Москвы, а в копии судебного постановления указана ссылка на уголовное дело об отмывании денежных средств через ФБК.

Какое отношение имеет Мухорин и его фирма к ФБК, выяснит следствие, но сам владелец IT-компании открыто называет себя сторонником Алексея Навального и поддерживает его проекты.

Российское законодательство четко регулирует подобные вопросы, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей адвокат, общественный и политический деятель, член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Янис Юкша.

«Упомянутый господин (Алексей Навальный) мне несимпатичен, не вызывает у меня доверия ни его деятельность, ни деятельность указанного фонда (ФБК). Но это ни в коей мере не меняет моего крайне уважительного отношения к закону, — подчеркнул юрист. — Уверен: вне зависимости от чьих-то симпатий или антипатий права тех, кто соблюдает российские законы, должны быть полностью соблюдены».

Это относится и к поклонникам Навального, подчеркнул собеседник ФАН. Меры должны приниматься только в случае прямого нарушения закона, в том числе относительно контактов со структурами, признанными в России иностранными агентами. Поэтому счета донаторов ФБК блокируются в соответствии с законом, отметил юрист.

«Закон говорит, что юридические лица, признанные в России иностранными агентами, имеют ограничения при финансировании. Это нормально, интересы государства должны быть соблюдены, — подчеркнул эксперт. — В связи с этим хочу похвалить наше законодательство в этой области, на мой взгляд, оно крайне лояльно и не применяет никаких избыточных мер против граждан, как это сплошь и рядом происходит в других странах, где россиян преследуют по явно надуманным поводам и по политическим мотивам».

В качестве примера юрист привел преследование в США недавно освобожденной студентки Марии Бутиной, а также остающихся в американской тюрьме предпринимателя Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко.

«Что касается блокирования счетов граждан, связанных с ФБК, на мой взгляд, главное — чтобы было четкое исполнение закона», — подчеркнул Юкша.

Минюст России 9 октября признал ФБК Алексея Навального иностранным агентом после проверки, которая выявила, что на счета фонда поступили платежи из Испании и США. Как получатель иностранного финансирования, ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов.

В августе 2019 года Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, подозреваемые вносили на счета фонда средства, «заведомо приобретенные преступным путем». Речь сначала шла об отмывании около миллиарда рублей, затем сумма снизилась до 75 миллионов рублей. В ряде офисов фонда прошли обыски, счета некоторых сотрудников ФБК были заблокированы.