Трагедиям с участием детей в России придали статус ЧС

Москва, 30 октября. МЧС совместно с уполномоченным по правам ребенка в РФ вынесли предостережение губернаторам регионов, где в этом году на пожарах погибли дети, и предложили ряд комплексных мер.

В конце года МЧС опубликует полный список регионов с трагическими случаями гибели детей в России. Федеральное агентство новостей узнало, не появится ли после этого и «черный список губернаторов».

«Каждый губернатор не может отвечать абсолютно за все, что происходит у него в регионе. Как недавно в Рязани – там все было сделано, были проверки, был инструктаж, но трагедия случилась. У нас бывает и такое, что срабатывал пожарный извещатель, но дети спрятались под оделяло и их не смогли вовремя найти, чтобы спасти. Поэтому не думаю, что здесь надо давать оценку губернаторам: речь не об оценке, а о том, чтобы предупредить беду, начинать с родителей, близких, родственников, соседей, общественных организаций», — считает замминистра МЧС РФ Игорь Кобзев.

Российский детский обмудсмен Анна Кузнецова рассказала, как ее собственный сын заявил, что в случае пожара спрячется от дыма, а не будет от него убегать.

«Я была в ужасе. Это мой долг как мамы: объяснить ребенку, что он должен делать в случае пожара. Что касается ответственности главы региона, то вопрос к нему будет в том, как организована профилактическая работа. Если со стороны власти все было сделано, но люди сами пили, курили, не уследили и начался пожар… Здесь важно быть честными, четко взвешивать роль профилактической работы и случая», — призналась Кузнецова в разговоре с ФАН.

Напомним, что 27 октября в Рязанской области пьяный мужчина оставил непотушенную сигарету, из-за которой разгорелся пожар. В огне погибли две его дочери и сын. 19 октября при пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей. Предполагается, что причина — неосторожное обращение с огнем. 10 октября в Екатеринбурге в квартире погиб ребенок, которого мать оставила с другими детьми вместе с подругой.

В ноябре МЧС совместно с уполномоченным по правам ребенка в РФ запускают акцию «Безопасность детей в осенне-зимний период». Каждый регион откроет горячую линию, куда можно сообщать о потенциально опасных для детей ситуациях — неисправных спортивных и детских площадках, опасных узких дорогах, открытых люках, неосвещенных улицах и темных подворотнях.

«У каждого региона есть свои запросы: где-то сделают акцент на пожароопасных ситуациях, где-то — на сужении проезжей части, где-то — на дороги, через которые мамы с колясками пробираются по сугробам. Надеемся, что нам удается не только закрывать люки, вовремя расчищать дороги, но и формировать культуру безопасности», — рассказал Кобзев

По словам замминистра, в МЧС каждая трагическая гибель ребенка в России теперь носит статус ЧС.

«Введено понятие «чрезмерная категория риска»: все, что связано с детьми, должно постоянно контролироваться», – объяснил собеседник ФАН.

В преддверии зимнего периода сотрудники МЧС в регионах России проводят профилактические рейды, объясняют детям и взрослым правила пожаробезопасности, проверяют системы отопление и печи в селах, ставят датчики дыма в домах неблагополучных семей.