Педерсен заявил, что не будет вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии

Женева, 30 октября. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, выступая на открытии Конституционного комитета САР в Женеве, заявил, что не будет вмешиваться в работу органа, но готов помогать сопредседателям находить точки соприкосновения.

Первое заседание Конституционного комитета Сирии началось в Швейцарии днем 30 октября.

«Не ждите от меня или моей команды указаний на то, что должно быть в вашей конституции. Будущая конституция принадлежит сирийскому народу, и только ему…» — отметил Педерсен.

При этом он сказал, что готов оказывать поддержку в работе и помощь в разрешении разногласий, если таковые возникнут в ходе обсуждений.

«Я к вашему распоряжению для облегчения работы комитета и готов быть полезным в любом качестве», — сообщил он.

Педерсен подчеркнул, что ООН будет готова способствовать работе специального органа, а лично он будет поддерживать сопредседателей от правительства и оппозиции Сирии, которых призвал взаимодействовать в том числе с делегацией от гражданского сообщества.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил об окончании формирования Конституционного комитета Сирии 23 сентября 2019 года. Этот специальный орган будет вести процесс выработки конституционной реформы в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Комитет состоит и 150 делегатов: по 50 человек входят в него от правительства, оппозиции и гражданского общества.