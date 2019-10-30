Дания официально одобрила строительство «Северного потока — 2»

Копенгаген, 30 октября. Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на реализацию проекта «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм, говорится в пресс-релизе ведомства.

«Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», — говорится в сообщении.

По оценке датского ведомства, данный маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Дания оставалась единственной страной, от которой необходимо было получить согласие на строительство газопровода «Северный поток — 2». Власти Финляндии, Германии и Швеции уже давно высказали одобрение в адрес проекта. Кроме того, многие европейские государства, заинтересованные в бесперебойных поставках российского голубого топлива, поддержали проект строительства «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые соединят через Балтийское море Россию и Германию. Строительство газопровода планируется завершить в этом году. Работы идут в соответствии с графиком, уже уложены свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.