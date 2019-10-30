Резолюция США о геноциде армян как трюк на крови в оправдание курдских боевиков. Колонка Евгения Беня

Агентство Anadolu проинформировало, что МИД Турции вызвало американского посла Дэвида Саттерфилда из-за признания палатой представителей США массовых убийств армян в Османской империи геноцидом.

Турецкий МИД в преданном им публичности заявлении указал, что резолюция о признании геноцида армян не имеет исторических или правовых оснований. Второй причиной для вызова посла США стал принятый Палатой представителей документ с призывом ввести санкции против Турции, несмотря на заявление президента Дональда Трампа об отказе от таких санкций.

Палата представителей США одобрила санкции против Турции, приняв решение абсолютным большинством голосов. Поводом послужила военная операция турок против курдских боевиков «Источник мира». Кроме того, отдельно вынесены в качестве причин решение Анкары купить у России зенитные системы С-400 и геноцид армян в начале XX века. Теперь законопроект отправляется на рассмотрение в Сенат, где может уже не пройти.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Большинство историков сходятся в том, что во время Первой мировой войны сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации их из Анатолии. Россия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Бразилия и другие страны официально признают эти события геноцидом, так же, как и Европарламент. Однако Анкара настаивает, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч, тогда как Ереван озвучивает цифру в 1,5 млн. Турция не признает, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османского правительства.

Сейчас председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что боролся за принятие резолюции о геноциде армян 19 лет: «Мы никогда не забудем. Мы не будем молчать». Между тем армянское лобби Соединенных Штатов и поддерживающая его международная общественность безуспешно требовали от США официального признания геноцида армян в Турции на протяжении многих десятилетий. Следуя конъюнктуре интересов НАТО, в которую входит Турция, Вашингтон предпочитал не оценивать трагические события 1915 года в Османской империи как геноцид.

Опять же в угоду переменчивой политической конъюнктуре все в одночасье трансформировалось сегодня, когда Анкара, продолжая закупать вооружение у России, провела операцию «Источник мира» на севере Турции. В результате этой операции стало не только и не столько вытеснение из северной Сирии курдских террористов, сколько вытеснение оттуда американских военных, что существенно ущемило геополитические амбиции США.

Теперь, бросив в Сирии «многострадальный курдский народ» на попечение России, Вашингтон нежданно-негаданно принялся лить слезы из-за армянской резни более чем столетней давности. Очевидно, что это делается исключительно для того, чтобы уязвить Турцию, и демонстрирует неприкрытый политический цинизм.

«Этот документ — не против Турции, а про исторические события в Османской империи, — изворотливо заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стен Хоейр. — Резолюция – сигнал нашим армянским братьям и сестрам и курдским братьям и сестрам о том, что США их не бросит».

Возможно, этот американский политик просто не знает, а, скорее всего, исходя из все той же политический конъюнктуры, закрывает глаза на то, что в 1915 году в кровавом противостоянии с армянами принимали участие лица не только турецкого, но и курдского происхождения.

«Самые страшные эпизоды «Резни в Баязете» в 1877 году начались, когда турецкие части покинули город, и в нем остались хозяйничать одни курды. Все мужчины-армяне, которых настигли «освободители», были убиты, женщин и детей также убивали, а иногда ради забавы бросали живыми в костры. При этом озверевшие от крови курды убивали даже тех турок, которые осмелились спасать своих армянских соседей… А далее был 1915 год, когда курды вновь помогли туркам решать армянский вопрос, теперь уже радикально и навсегда. В награду за содействие турецкое правительство разрешило курдам оставить у себя все награбленное, а также земли и дома своих жертв. Именно тогда армянский город Тигранакерт и превратился в курдскую столицу Диарбекир», — сообщал, к примеру, журнал «Военное обозрение».

Правда теперь в армянско-курдских отношениях в целом преобладает взаимопонимание, дальнейшего поиска которого хотелось бы также пожелать Анкаре и Еревану.

Таковы сложные, неоднозначные и противоречивые страницы истории, которые на самом деле заслуживают того, чтобы американские политики лицемерно не размалевывали их черной или белой краской в угоду тех или иных сиюминутных интересов США по сохранению своей мировой монополии.