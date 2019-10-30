Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

«Нафтогаз» похвастал, что Украина спокойно пройдет зиму без транзита газа из России

43
0 Оставить комментарий

«Нафтогаз» похвастал, что Украина спокойно пройдет зиму без транзита газа из России

Киев, 30 октября. Украина спокойно пройдет зимний период даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении его импорта из Европы, заявил первый замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома.

По его словам, «Нафтогаз» при участии оператора газотранспортной системы и «Укртрансгаза» провел учения, в ходе которых смоделировал различные сценарии как погодных условий, так и потребления газа.

«Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», — похвастал Перелома.

Он добавил, что Украина запасла в подземных хранилищах 21,7 миллиарда кубических метров газа, тогда как в 2018 году показатель, по его словам, составлял 17 миллиардов кубометров ресурса.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

«Нафтогаз» похвастал, что Украина спокойно пройдет зиму без транзита газа из России

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому». Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

На днях прошли очередные консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом по газовому вопросу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович признался, что разочарован их итогами.

Министр энергетики РФ Александр Новак после встречи заявил, что Москва может пролонгировать действующий контракт по транзиту газа в качестве запасного варианта. Если Киев с будущего года будет работать по «европейским законам», то РФ также сможет обеспечить поставки голубого топлива по этим правилам, объяснил он.

infox - new
Источник: УНИАН
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров