«Нафтогаз» похвастал, что Украина спокойно пройдет зиму без транзита газа из России

Киев, 30 октября. Украина спокойно пройдет зимний период даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении его импорта из Европы, заявил первый замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома.

По его словам, «Нафтогаз» при участии оператора газотранспортной системы и «Укртрансгаза» провел учения, в ходе которых смоделировал различные сценарии как погодных условий, так и потребления газа.

«Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон», — похвастал Перелома.

Он добавил, что Украина запасла в подземных хранилищах 21,7 миллиарда кубических метров газа, тогда как в 2018 году показатель, по его словам, составлял 17 миллиардов кубометров ресурса.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому». Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

На днях прошли очередные консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом по газовому вопросу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович признался, что разочарован их итогами.

Министр энергетики РФ Александр Новак после встречи заявил, что Москва может пролонгировать действующий контракт по транзиту газа в качестве запасного варианта. Если Киев с будущего года будет работать по «европейским законам», то РФ также сможет обеспечить поставки голубого топлива по этим правилам, объяснил он.