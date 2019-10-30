Турция начнет новую операцию, если курдские боевики не покинут зону безопасности в САР

Анкара, 30 октября. Власти Турции готовы объявить новую операцию против бандформирований курдов, если те не покинут зону безопасности на севере Сирии. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы оставляем за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы приблизятся на расстояние в 30 км к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии», — отметил он.

Турецкий лидер также добавил, что Анкара может расширить зону безопасности при возникновении такой необходимости. При этом турецкая армия, как утверждает Эрдоган, пресечет любые обстрелы или атаки в зоне безопасности, сообщает агентство Anadolu.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских террористов на севере Сирии, которая продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает прекращение военной операции и совместное патрулирование зоны безопасности.



По словам военного аналитика Александра Перенджиева, курдские радикалы намеренно пытаются нивелировать соглашения России и Турции. Ранее стало известно, что к востоку от сирийского города Рас-аль-Айн вновь происходят столкновения курдских боевиков с протурецкими силами. Бандформирования Отрядов народной самообороны (YPG) попытались пробиться на ранее освобожденные территории провинции Хасака, однако атака была отбита. Эксперт полагает, что курдским боевикам не нужна стабилизация обстановки в Сирии.

Политолог Владимир Джаралла в свою очередь отметил, что курды при поддержке США воруют нефть у Сирии. Доказательства этого преступления недавно представило Минобороны РФ.