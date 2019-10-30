Штабы Навального просят помощи у россиян, пока босс транжирит деньги с биткоин-кошельков

Москва, 30 октября. Штабы Алексея Навального, расположенные в российских регионах, собирают с граждан деньги на покупку техники, в то время как скандальный блогер опустошает свои биткоин-кошельки на собственные нужды, сообщил автор анонимного Telegram-канала «Фонд бабла с коррупцией».

Инсайдер из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» опубликовал инфографику, в которой наглядно продемонстрировано, как фонды Навального публиковали сообщения о нуждах, и как скандальный «активист» транжирил деньги.

Так, с апреля восемь штабов псевдооппозиционера объявили в социальных сетях о сборе средств на закупку квадрокоптеров, аккумулятора, стабилизатора для камеры, беззеркального фотоаппарата и другого оборудования. По оценке навальнистов, на покупку техники им нужно собрать почти 450 тысяч рублей.

Примечательно, что когда фонды просили россиян о помощи, Навальный обналичивал свои биткоин-кошельки. Всего одиозный блогер с 5 апреля снял более 22 млн рублей. Однако Навальный решил не жертвовать деньги своим же фондам.

Не исключено, что «борец за справедливость» решил оставить деньги, чтобы обеспечить себе и своей семье роскошную жизнь и путешествовать по элитным курортам.

Напомним, в отношении «Фонда борьбы с коррупцией», который принадлежит Навальному, возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Изначально следователи подозревали, что посредством махинаций навальнисты отмыли около одного миллиарда рублей. Однако объем предъявленных требований уменьшился до 75 млн рублей. При этом многие российские эксперты уверены, что через скандального активиста прошел не один миллиард рублей, а значительно больше.