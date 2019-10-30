Турция может расширить зону безопасности в Сирии после ухода курдских террористов

Анкара, 30 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии, где проходила турецкая операция против вооруженных формирований курдов.

«Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности», — заявил Эрдоган.

Он также добавил, что Турция оставляет за собой право возобновить военную операцию на северо-востоке Сирии против курдских террористов, если они приблизятся на расстояние в 30 километров к границам Турции. Эрдоган подчеркнул, что турецкие военные будут «решительно пресекать» любые обстрелы и атаки со стороны курдских боевиков в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Кроме того, турецкий лидер сообщил, что 1 ноября турецкие и российские военные начнут совместное патрулирование на северо-востоке Сирии.

«В пятницу мы начинаем совместную с россиянами полевую операцию. Иначе говоря, мы приступаем к патрулированию», — добавил Эрдоган.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. Главной целью операции являлось создание зоны безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией. Кроме того, турецкие военные планировали блокировать трассу М-4, которая служит коридором для террористов.

Военная операция Турции была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские террористы не принимали участия в боевых действиях против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

13 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен вывести из северных районов Сирии американский воинский контингент из-за турецкой операции против курдских террористов. 15 октября власти США объявили о выводе подавляющей части американских военных из северных районов Сирии. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование на северо-востоке Сирии российскими и турецкими военными.

23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии. Однако в настоящее время отряды курдских террористов продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных в зоне безопасности на севере Сирии. Так, 28 октября курдские боевики вступили в боевое столкновение с армией Турции на севере провинции Хасака у сирийско-турецкой границы

1 Организация запрещена на территории РФ.