США и бандформирования курдов беспардонно воруют нефть у Сирии, заявил политолог

Москва, 30 октября. Выкачивание сирийской нефти американцами и курдскими радикалами является настоящим воровством. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

«Абсолютно беспардонное, наглое воровство», — сказал эксперт, комментируя деятельность США в Сирии.

Джаралла подчеркнул, что у американцев нет никаких законных оснований для пребывания в Сирийской Арабской Республике (САР). По словам политолога, США выйдут из Сирии только если сменится обстановка, и Вашингтону станет невыгодно находиться в данном регионе.

«В нарушение всех правовых норм, исключительно опираясь на силу, американцы демонстрируют, что своими интересами они не пренебрегают в любой ситуации», — заявил Джаралла.

Эксперт отметил, что предпосылки к возникновению невыгодной для США ситуации наблюдаются уже сейчас.

«Американцы оказываются во все большей изоляции в этом регионе. По сути, они сейчас остаются в Сирии только с опорой на собственные силы, что уже само по себе тревожный сигнал, поскольку они всегда стараются найти себе союзников из местных», — рассказал политолог изданию «Слово и дело».

На данный момент опорой США в Сирии стали радикальные вооруженные формирования курдов и примкнувшие к ним террористы из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Напомним, в 2017 году курдские радикалы захватили восточный берег Евфрата. Бандформирования курдов оккупировали территории, на которых традиционно проживали арабы-сунниты, при этом курдские террористы дискриминировали местное население и навязывали свои порядки.

Отметим, что Сирия в свое время вложила огромные средства в развитие нефтяных месторождений. Курдские боевики захватили уже разработанные участки и совместно с США начали грубую выкачку нефти в нарушение международного права. Доказательства этого преступления недавно представило Минобороны РФ.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, передает НСН. Комментируя это высказывание, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал захват сирийской нефти американцами преступлением международных масштабов. Также глава российского МИД подчеркнул, что США находятся в Сирии неправомерно, вопреки позиции законного правительства САР, пишет «Ридус».

1 Организация запрещена на территории РФ.