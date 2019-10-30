Поклонники Белуччи пришли в ужас от внешнего вида звезды

Рим, 30 октября. Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике без макияжа. Звезда «Добермана» и «Необратимости», по мнению пользователей социальной сети Instagram, выглядела плохо и не пыталась скрыть возрастные изменения. При этом артистка нередко делится секретами «вечной молодости».

Месяц назад Беллуччи исполнилось 55 лет, однако коллеги по цеху и фанаты считают, что артистка выглядит намного моложе. Во всяком случае в глянце итальянка всегда выглядит сногсшибательно. Впрочем, снимки фотошпионов говорят об обратном — звезда стареет. Не так давно Белуччи запечатлели в Риме, когда та появилась на улице.

Кадры моментально появились в Сети, фанаты признали, что Моника выглядит неважно.

«Она будто состарилась за один день. Очень много морщин», — пришли в ужас комментаторы в социальных сетях.

Участники дискуссии сходятся во мнении, что время никого не щадит.

«Надеюсь, это все-таки фотошоп. Моника все время вселяла в меня надежду, что можно в любом возрасте оставаться привлекательной», — с сожалением отмечали фолловеры звезды.

Некоторые пользователи Сети сравнили Белуччи с британским музыкантом Миком Джаггером.

Для поездки в аэропорт артистка выбрала брючный костюм и блузку с принтом, глаза звезда кинематографа спрятала за большими солнцезащитными очками. Некоторые фолловеры предположили, что Моника просто по каким-то причинам отказалась от мейкапа, поэтому возрастные изменения были так заметны.