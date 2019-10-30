Ректор ВШЭ отреагировал на высказывания профессора об «убогом и клоачном» языке

Москва, 30 октября. Ректор и основатель ВШЭ Ярослав Кузьминов осудил профессора вуза Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

«От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований», — написал Кузьминов на своей странице в Facebook.

Ректор отметил, что любой человек имеет право на эмоциональные высказывания, но «воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей». По мнению Кузьминова, россияне могут противостоять вульгаризации и обеднению своего языка, сообщает телеканал RT.

Пост об «убогом» русском языке Гусейнов опубликовал на своей странице в Facebook, а позже в беседе с телеканалом 360 пояснил, что на самом деле язык богат и прекрасен, но сейчас ему не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

«Не собираясь никого ни на что провоцировать, я все-таки заставил довольно многих расчехлиться и заголиться, а других — задуматься», — заметил он.

По мнению филолога, бурная реакция пользователей соцсети на эти слова, оказалась иллюстрацией его основной мысли. Некоторые особенно рассердившиеся граждане даже писали ему письма на работу с вопросом «До каких пор русофобы будут портить наших детей?».

Гусейнов признался, что очень сочувствует даже самым «грубым ругателям», ведь из всех возможностей языка они выбирают «только такие, место которых и в самом деле — в клоаке». Руководитель PR-службы ВШЭ в комментарии «Газете.Ru» заявил, что это частное мнение Гусейнова, и оно не относится к вузу, в котором работает профессор.