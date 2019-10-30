В Госдуме объяснили, как уровень зарплат влияет на пенсии россиян

Необходимо повышать зарплаты в России, чтобы пенсии составляли 40% от заработка россиян, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Портал по трудоустройству Superjob провел исследование, выяснившее, что средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, по мнению россиян, должен составлять 40 тыс. рублей. При этом запросы мужчин превышают запросы женщин — 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно 32,6 тыс. рублей, а россиянам старше 45 лет уже нужно 43 тыс. рублей, выяснили специалисты портала.

Запросы на размер пенсии у россиян с доходом от 80 тыс. рублей в месяц составили 44,3 тыс. рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей — 33 тыс. рублей.

Как отмечает Светлана Бессараб, необходимо иметь заработную плату от 100 тыс. рублей для того, чтобы пенсия была выше 40 тыс. рублей.

«Мы не говорим о проблеме маленьких пенсий в России, потому что она исходит из того, что у нас маленькие зарплаты. Зарплаты необходимо поднимать, начиная с минимального размера оплаты труда (МРОТ) и заканчивая средними показателями. В большинстве случаев россияне получают заработную плату достаточно невысокую. Исходя из того, что 70% населения получают зарплату в среднем размере и ниже, то их пенсионные взносы формируются на уровне половины той пенсии, которую получают пенсионеры. Остальное формируется за счет солидарной системы. Таким образом, необходимо повышать зарплаты в России так, чтобы пенсии были в размере от 40% заработка. Возможно, реанимирование накопительной части пенсии поможет в этом вопросе», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий выразила надежду, что размер пенсий россиян в будущем изменится в сторону увеличения.

«Для этой цели многие проекты работают в России. Они направлены на то, чтобы благосостояние россиян улучшилось во много раз», — сообщила собеседник ФАН.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, почему женщины называют меньший желаемый размер пенсии по сравнению с мужчинами, Бессараб пояснила, что это «погрешности в статистике».

«Как правило, работающие женщина и мужчина, если у них общий семейный бюджет, тратят одинаково. Также нужно учесть, что женщины зарабатывают около 70% от средней зарплаты мужчин. К тому же есть объективные причины этого — мужчины работают на вредных производствах, в районах Крайнего Севера и т. п. Женщинам запрещено работать на таких производствах. Тем не менее мужчины и женщины равноценны в своих желаниях», — добавила парламентарий.

Ранее Центробанк и Минфин России представили предложения по новой системе формирования негосударственной пенсии. Систему, позволяющую на добровольной основе создавать собственные пенсионные накопления, назвали «гарантированный пенсионный план» (ГПП). По мнению разработчиков, этот план поможет работающим гражданам накопить достаточно денег на достойную пенсию в будущем.

Авторы предложения считают, что гарантированный пенсионный план (ГПП) даст гражданам возможность самостоятельно, но при стимулирующей поддержке государства накопить значительные средства, которые пойдут на их будущую пенсию.