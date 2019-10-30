Эксперт назвал «ликвидацию» аль-Багдади пиар-кампанией американских сил и возможностей

Москва, 30 октября. Серьезных подтверждений «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади, главаря боевиков экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Вашингтон не предоставил, и это наталкивает на мысль, что вся ситуация вокруг террориста может быть лишь пиар-кампанией американских сил и возможностей. Таким мнением поделился эксперт по геополитике Константин Соколов.

«Серьезных, надежных подтверждений со стороны США не представлено. Все это похоже, грубо говоря, на очередную пиар-кампанию американских сил и возможностей. Мне трудно говорить о целях всего этого, но мне все это дело кажется очень каким-то нечистым», — поделился он.

Соколов отметил, что для сомнений в отношении громкого заявления о якобы успешной ликвидации боевика, достаточно вспомнить комментарий Минобороны РФ, «не подтвердивший факта какой-либо активности американских ВВС в том районе».

«Разбираться во всех этих американских новостях — дело неблагодарное», — резюмировал «Слову и делу» эксперт.

27 октября США выступили с заявлением об очередной «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади, «террориста номер один», «охота» на которого якобы велась Вашингтоном постоянно и упорно.

По легенде США, боевик был подорван поясом смертника во время бегства от американского спецназа, который проводил в арабской республике специальную операцию против лидера ИГ1. Информацию о «ликвидации» аль-Багдади подтвердил и лично президент США Дональд Трамп.

Российская сторона восприняла эту новость с осторожностью. В Минобороны РФ отметили, что не располагают достоверной информацией о проведении Соединенными Штатами в Идлибе такой операции, а также подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными силами США или международной коалиции зафиксировано не было.

В российском оборонном ведомстве обращают внимание, что ситуация с аль-Багдади требует прямых доказательств, которых американская сторона не предоставила.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября сообщил, что Россия все еще не получила официальных подтверждений уничтожения боевика американскими военными.

Сомневаться в достоверности информации о ликвидации аль-Багдади заставляет и то, что это уже не первый случай, когда США заявляют о его уничтожении. Соответственно, предыдущая информация на этот счет, озвученная Вашингтоном, была ложной, и этот факт дает основания считать, что Штаты транслируют очередной фейк, преследуя собственные цели.

1 Организация запрещена на территории РФ.