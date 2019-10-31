Российская военная полиция устанавливает военные пункты на западе Хасаки

Дамаск, 31 октября. Российская военная полиция продолжает патрулирование на севере Сирии. В данный момент войска расположились в районе от Аль-Кахтании к востоку от Камышлы до Дарбасии на западе провинции Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Совместные турецкие и российские патрули запланированы на пятницу, 1 ноября.

Напомним, что в середине октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает беспрецедентные меры, с помощью которых можно будет установить мир на всей территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийскую границу была выведена российская военная полиция, а также сирийские пограничники. Их основная цель — осуществлять контроль над выводом курдских боевиков. Стоит отметить, что российская сторона сыграла ключевую роль в урегулировании сложной ситуации на севере Сирии, что было признано в том числе и западными СМИ.

В данный момент сирийские войска ведут совместное патрулирование вместе с турецкими военными и российской военной полицией.

Ранее сообщалось, что на четвертый день сочинского соглашения, заключенного между Москвой и Анкарой российские патрули начали движение по пограничной полосе от резиденции российских войск в сирийском городе Камышлы по направлению к западному району, в частности, к городу Амуда, Дербасия и окрестностям Рас-аль-Айна.

В ходе беседы с нашим корреспондентом один из российских генералов подтвердил, что военной полиции РФ поручено следить за выполнением положений меморандума, заключенного в Сочи между двумя лидерами. Таким образом, они смогут предотвратить любые нарушения от сторон, подписавших договор.