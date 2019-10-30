Тесты выявили у Заворотнюк ген долголетия

Москва, 30 октября. Одно из многочисленных исследований, которые прошла артистка Анастасия Заворотнюк, выявило у нее ген долголетия. Об этом рассказали знакомые семьи известной актрисы.

По их словам, специалисты провели генетическое исследование ДНК, анализ отпечатков пальцев и литос-тест, разработанный группой ученых под руководством академика РАН Владимира Шабалина. Выяснилось, что организм звезды сериала «Моя прекрасная няня» имеет немалый запас жизненных сил.

Один из тестов выявил у Заворотнюк ген долголетия. Однако, как объяснил гендиректор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский, он не гарантирует продолжительной жизни.

«Гены отвечают за долголетие всего лишь на 25%, а на 75% это зависит от внешней среды — экологии, образа жизни и так далее», — передает его слова KP.Ru.

Журналисты издания спросили Ильинского, обращались ли к нему родные Заворотнюк с просьбой провести ей генетический тест.

«Такую информацию я не могу разглашать. Это медицинская тайна», — ответил он.

Напомним, в начале осени в прессе появились сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк. Артистка, как заметили фанаты, перестала появляться на публике. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла возникнуть.

Однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. Как заявила ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, если артист тяжело болен, то у родственников звезды экрана есть два варианта поведения: это постоянные публикации или полное молчание. Семья Заворотнюк, на ее взгляд, не должна устраивать пресс-конференции для представителей СМИ.