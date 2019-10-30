Кузнецова сообщила о подготовке к вывозу из Ирака более 30 российских детей

Москва, 30 октября. Российские власти готовы вывезти из Ирака детей граждан РФ, рассказала уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кузнецова добавил, что документы оформлены на 32 ребенка. В суде приняты необходимые решения.

«Вопрос сейчас только в беспорядках в Багдаде. После того, как этот внешний фактор снизит свою интенсивность, будут оплачены все пошлины и в течение 10 дней мы сможем вывезти детей», — пояснила детский омбудсмен.

По данным аппарата омбудсмена, родители еще четырех детей в срочном порядке оформляют российское гражданство.

«Если они не успеют к этой операции по вывозу, мы сделаем это в следующий раз», – заверила Кузнецова.

Она добавила, что в одном из иракских приютов нашли еще несколько детей. Их попытаются вернуть вместе с основной группой ребят.

«Многие государства волнует вопрос, как дать детям шанс жить в мире и увидеть нормальную жизнь, и по вопросам возвращения детей к нам обращаются из других стран», – рассказала омбудсмен.

Напомним, с 2017 года при аппарате уполномоченной по правам ребенка работает межведомственная комиссия по возвращению детей, оказавшихся в зоне боевых действий. Совместно с МВД, МИД, МЧС, Минздравом России выработан алгоритм действий, в результате которых почти 100 детей вернулись на родину из Ирака.