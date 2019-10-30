Украинские крестьяне пригрозили власти бунтами

Киев, 30 октября. Массовая акция протеста аграриев против открытия украинского рынка земли состоялась в среду в Киеве возле здания Верховной рады. На площади перед парламентом собралось около 4 тыс. манифестантов с транспарантами и знаменами. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из гущи событий.

Одно из главных требований аграриев — исключение из повестки дня Рады законопроекта № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который с октября 2020-го вводит рынок земли на Украине. Акция проходит под лозунгами «Нет продаже земли!», «Землю — людям, а не олигархам», «Президент, не дай распродать нашу землю!», «Не продавайте Родину» и так далее.

Собравшиеся на площади также держали флаги «Всеукраинской аграрной партии», движения «Свобода» и Ассоциации частных землевладельцев Украины. Судя по табличкам и разговорам в толпе, крестьяне прибыли сюда из разных регионов Украины — из Черниговской, Херсонской, Тернопольской, Харьковской и других областей.

Участники акции заявляют, что приехали в Киев по собственной инициативе. Они хотят только чтобы украинскую «землю не продавали и дали спокойно на ней работать». Аграрии и селяне призвали депутатов не принимать законопроект №2178-10 еще и потому, что он «противоречит интересам простых украинцев и выгоден только агрохолдингам, то есть олигархам».

Собравшиеся выступают против такой редакции закона, считая, что крупные бизнесмены смогут создать множество юридических фирм-«прокладок» и через них за короткий срок скупить все черноземы. По словам некоторых протестующих, они «в целом не против открытия рынка земли, но не в той редакции, которую сейчас предлагают народные депутаты».

Несмотря на горячие протесты, ситуация возле парламента по ходу акции оставалась спокойной. Несколько десятков полицейских, которые обеспечивали порядок, без волнения взирали на крестьян с плакатами и флагами. Между тем, организаторы митинга заявили, что это «последний мирный митинг по земельному закону, и, если власть нас не послушает, мы готовы на самые решительные меры». А некоторые горячие головы в толпе призывали «начать земельные бунты прямо сейчас».

По ходу митинга многие аграрии, не выдержав долгого стояния на холодном ветру, отправлялись в ближайший продуктовый магазин, находящийся примерно в 500 метрах от парламента. Там самым востребованным товаром, конечно же, была водка, на которую предприимчивые торговцы тут же снизили цену. По наблюдениям ФАН, группы мужчин-манифестантов, выйдя из магазина, «грелись» спиртным прямо в Мариинском парке, после чего возвращались на митинг.

Простояв под Радой около двух часов, манифестанты после полудня отправились маршем на Банковую улицу, к офису президента. Там они потребовали, чтобы глава государства лично вмешался в ситуацию и заблокировал скандальный закон.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект об открытии рынка сельхозземель. Документ предусматривает запрет для иностранцев покупать земли до 2024 года, но исключение сделано для компаний, которые уже арендуют земли и работают на Украине. Если закон примут, то они смогут покупать земли с 1 октября 2020 года на равных с украинскими компаниями условиях. Согласно украинскому законодательству, земли государственной и коммунальной собственности должны будут реализовываться на специальных торгах после проведения нормативной денежной оценки.