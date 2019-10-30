Сирия новости 30 октября 16.30: США отдадут 25 миллионов за «трусы аль-Багдади», дети подорвались на мине курдских боевиков

Сирия, 30 октября. США заявили о намерении выплатить 25 миллионов долларов информатору, который достал «трусы аль-Багдади». Дети подорвались на мине курдских боевиков в Хасаке. Сирийская армия обменивается ударами с джихадистами в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: сбросили бомбы на укрепления джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам боевиков в Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, подорвали два танка САА в Латакии.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании окрестностей поселка Асадия в Хасаке, в районе поселков близ Рас-аль-Айна спровоцировали столкновения с протурецким ополчением.

ВС Турции и союзные силы: зачистили от оставшихся курдских боевиков два поселка у Рас-аль-Айна на севере Хасаки.

Международная коалиция: направила конвой техники на восток провинции Дейр-эз-Зор, сообщили об эвакуации из Идлиба своего информатора, который якобы помог добыть данные о местоположении лидера ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади.

Провинция Латакия

Сообщается об уничтожении двух танков Сирийской арабской армия (САА) в районе города Кабана, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Anas Almarawi. Согласно информации, опубликованной на медиаресурсах альянса «Тахрир аш-Шам», боевики обстреляли танки из ракетных установок. Официальные СМИ пока что не подтверждают сообщения источника.

В ответ сирийская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по местам скопления боевиков в окрестностях города, как указывает новостное агентство Masar Press Net. Союзные альянсу «Тахрир аш-Шам» боевики группировки «Исламской партии Туркестана», укрывающиеся в районе Курдских гор открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям сирийской армии в районе военного лагеря Джурин.

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции прогремел второй за сегодня взрыв. Самодельная бомба детонировала в автомобиле в районе деревни Майзила, к западу от города Дейр-эз-Зор, о чем сообщает информагентство Deir Ezzor 24. Первая бомба, заложенная в автомобиль, была подорвана в городе Аль-Эзба, пострадавших среди населения не было. Детали происшествия пока еще уточняются.

Конвой бронированной техники армии США в сопровождении десятков грузовиков блы замечен в районе поселка Шхиль на востоке провинции, о чем сообщает новостное агентство North Press.

Провинция Идлиб

В районе поселка Хазарин продолжили свою работу над позициями радикалов «Тахрир аш-Шам» самолеты ВКС РФ, о чем сообщает новостное агентство Baladi News. Российские самолеты также нанесли точечные авиаудары по опорным пунктам боевиков у города Джебла и Хасан, как уточняется портал Step News. Бомбы были сброшены с воздуха на укрытия боевиков на подступах к городу Маарет-ан-Нуман.

Из Идлиба был вывезен информатор, который якобы сдал американской разведке местоположение главаря «Исламского государства»1. Как передает издание Washington Post, неназванный информатор может получить около 25 миллионов долларов в качестве вознаграждения, именно эту сумму США обещали за голову Абу Бакра аль-Багдади или данные о нем. Источник сообщает, что агентом является араб-суннит, настроенный против ИГИЛ из-за убийства террористами его близкого родственника. Через два дня после предполагаемой «ликвидации», военнослужащие США помогли агенту и его семье покинуть Идлиб.

Напомним, что об убийстве лидера ИГИЛ президент США Дональд Трамп заявил 27 октября. 29 октября главарь «Демократических сил» Мазлум Абди отметил, что «Демократические силы Сирии» якобы также приняли участие в операции, они нашли и внедрили в окружение аль-Багдади агента, который сумел выкрасть нижнее белье и образец крови. Абсурдность операции, фейк о ношеных трусах лидера ИГ1, полное отсутствие доказательств «ликвидации» до сих пор вызывает массу вопросов. Заявлению президента США не доверяют даже его собственные сенаторы.

Корреспонденты турецкого издания Daily Sabah опросили жителей поселка Бариша, где была предположительно проведена операция спецназа США по перехвату Аль-Багдади. Как стало известно изданию, в поселке место, где якобы происходила операция, было известно как дом семьи местного торговца тканями. Установить личность убитого американцами уже не представляется возможным, так как его тело американские военнослужащие выбросили в море по «исламскому обычаю».

Провинция Хасака

Бойцы союзного турецкой армии ополчения выбили остатки членов курдских бандформирований из деревни у поселка Тель-Тамр, как передает Rojava Network. Столкновения между «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецкими боевиками отмечаются в районе деревни Ариша, о чем также сообщает источник.

Репортер агентства North Press сообщает, что российский патруль военной полиции вышел из пограничного поселка Мардж-Исмаил к востоку от города Кобани (Айн-аль-Араб) и выдвинулся для проведения патрулирования на севере Хасаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и Россия начнут патрулирование в Сирии первоначально на глубину в 7 км от границы, сообщает Reuters.

Два ребенка подорвались на противопехотной мине, оставленной боевиками «Демократических сил Сирии» в районе поселка Асадия. Дети играли в сельскохозяйственных угодьях, где и нашли снаряд, заложенный курдскими боевиками. Количество пострадавших на минах-ловушках SDF насчитывает уже десятки людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.