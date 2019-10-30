Мать Заворотнюк из-за стресса почти потеряла слух

Москва, 30 октября. Мать известной актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина одной из последних узнала о состоянии дочери, на нервной почве она почти потеряла слух. Об этом рассказал знакомый семьи звезды сериала «Моя прекрасная няня».

В 1993 году мать Заворотнюк получила звание народной артистки России, но решила оставить театр в Астрахани ради карьеры дочери. Она переехала к Заворотнюк и ее мужу Петру Чернышеву и стала помогать им по хозяйству.

В последнее время 76-летней артистке пришлось тяжело. В 2015 году она похоронила боровшегося с раком мужа — телевизионного режиссера Юрия Заворотнюка, а спустя год и сына — старшего брата звезды сериала «Моя прекрасная няня» Святослава.

«Настя просила меня: только не плачь, а то мне будет очень плохо», — рассказывала мама Заворотнюк.

О диагнозе дочери актриса узнала одной из последних: звезда, как пишет KP.Ru, скрывала от матери страшную правду, как могла. Как уточняет издание, после ухудшения самочувствия артистки Заворотнюк-старшая ходила заплаканная, держась за сердце.

Как рассказал знакомый семьи, у нее сильно сел слух, по всей видимости, из-за стресса. Женщине заказали слуховой аппарат. Теперь за маленькой дочкой Заворотнюк и Чернышева помогает присматривать няня.

Ранее в Сети появились снимки пустующего дома звезды сериала «Моя прекрасная няня», которая, по неподтвержденной родственниками информации, борется с раком. Последние годы актриса проживала в элитном коттеджном поселке, который расположен рядом с деревней Крекшино в Новомосковском административном округе Москвы. Стоимость дома составляет порядка двух миллионов долларов.

На территории коттеджа заметили машину матери актрисы. Как сообщили СМИ, дорогой подарок Заворотнюк сделала маме незадолго до того, как узнала о страшном диагнозе.