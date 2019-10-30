Самолет с актрисой Вележевой не смог вылететь в Израиль из-за неисправности

Москва, 30 октября. Самолет Москва — Тель-Авив, на борту которого находилась актриса Лидия Вележева, не смог вылететь из аэропорта «Шереметьево» из-за технической неисправности, заявил источник Федерального агентства новостей.

Он уточнил, что изначально воздушное судно должно было покинуть аэропорт в 08.35 МСК, но вылет перенесли на 11.00.

«Причиной было неисправное оборудование. Во второй раз самолет уже ушел со стоянки, но тут актриса Вележева начала дебоширить. Капитан принял решение вернуться на стоянку из-за «деструктивного пассажира на борту», — рассказал собеседник ФАН.

После этого, по его словам, актрису сняли с борта, а следом сняли и ее багаж. Источник добавил, что из-за того, что рейс изначально отложили, женщина коротала часы ожидания и переборщила с алкоголем.

Ранее Рен ТВ опубликовало видео инцидента.

Напомним, в начале июня прошлого года в России вступил в силу закон, по которому российские авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту. Согласно данным Росавиации, только за период с начала 2014 по сентябрь 2016 годы авиакомпании произвели 15 вынужденных посадок самолетов из-за агрессивных дебоширов. Более свежей статистики в ведомстве тогда не привели.

Закон о черных списках авиадебоширов предусматривает назначение пассажиру административного наказания за хулиганство и другие угрожающие безопасности действия на борту. Через год авиакомпания должна будет исключить пассажира из стоп-листа.