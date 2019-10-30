Курдские боевики помогают США грабить Сирию, заявил эксперт

Москва, 30 октября. Бандформирования курдов помогают США незаконно завладевать нефтяными запасами Сирии, заявил член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Мир наблюдает реальное взаимодействие России и Турции в военной сфере, отметил эксперт. По его словам, работа Москвы с Анкарой — «это альтернатива взаимодействию с Америкой». Раньше Соединенные Штаты удачно прикрывались борьбой с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) и, работая с курдскими вооруженными формированиями, грабили Сирию, незаконно завладевая нефтяными полями.

Отметим, что Вашингтон уже давно нелегально распоряжается ресурсами Сирии, и министерство обороны России предъявляло доказательства кражи нефти с сирийских месторождений. Курдские боевики помогали американцам незаконно добывать принадлежащее сирийцам топливо, захватив нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар, Аль-Танак и других. Они незаконно выкачивают оттуда сирийскую нефть, а затем вывозят контрабандой в другие страны.

«После разгрома ИГИЛ1 американцы обнажили свои намерения и показали, что это именно они грабили нефтяные ресурсы Сирии. И я возьму на себя смелость сказать, что мы можем наблюдать следующий процесс в Сирии: если раньше он был «анти-ИГИЛ», то теперь он превращается в антиамериканский», — подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции против курдских боевиков, которые сотрудничают с членами ИГ1, и патрулирование созданной Анкарой на севере САР зоны безопасности.

Глава МО РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что подписанный меморандум является единственным способом защитить суверенитет Сирии. Глава военного ведомства отметил, что Россия приобрела «огромный опыт» в борьбе с международным терроризмом и готова делиться им с коллегами.

1 Организация запрещена на территории РФ.