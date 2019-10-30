Киев, 30 октября. Проигравшая на внеочередных выборах в Верховную раду Надежда Савченко заявила, что Майдан стоил Украине очень дорого. По ее словам, на Украине люди голосуют «за большие вброшенные деньги».

«Мощные деньги вбрасываются в информационную кампанию, за деньги продаются места. Это связывает людей у ​​власти очень быстро. В Украине пока не изобрели ничего нового и чистого. Все абсолютно действует по старой гнилой системе», — сказала она.

В интервью телеканалу «112 Украина» она подчеркнула, что то же самое произошло и во время Майдана.

«Я слышала от одного олигарха, что он дал пять миллионов долларов. Думаю, что там каждый давал, и не такие маленькие суммы. Вбрасывали очень много», — уточнила политик.

По ее данным, «люди поверили и несли последнее». Савченко рассказала, что обойдется Украине дороже Майдана.

«Майдан стоил Украине так дорого (жизнь, я имею в виду), что, наверное, дороже Украине обойдется только бюджетный кассовый фильм «Слуга народа». Если нам его будут крутить еще пять лет. Вот он нам может обойтись еще дороже — с продажей земли, с потерей независимости, с невыходом экономики из пике, с — не дай бог — неоконченной войной», — подчеркнула Савченко.

Напомним, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, получила лишь восемь голосов поддержки. Ранее Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, сообщила, что собирается поехать на территорию Донбасса и проводить там предвыборную агитацию.

В округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев. Как отметил политолог Андрей Иванов, особенность украинской политики в том, что вчерашние любимцы публики очень быстро забываются. Надежда Савченко в свое время была национальным героем.

После того как ее обменяли, все партии считали за честь, чтобы она баллотировалась на довыборах от них. И уже через год Савченко объявили «агентом Кремля», а от прежней популярности не осталось и следа.