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Россия

СК РФ завел дело об убийстве нацистами 214 воспитанников детдома в Ейске

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СК РФ завел дело об убийстве нацистами 214 воспитанников детдома в Ейске

Москва, 30 октября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства воспитанников Ейского детского дома, которое произошло в октябре 1942 года. Дело возбуждено по статье «Геноцид».

Согласно архивным данным, в 1942-1943 году Третий Рейх направил на территорию Краснодарского края зондеркоманду СС-10 «а» во главе с Куртом Кристманом с целью проведения карательных операций. При себе у нацистов были мобильные газовые камеры для осуществления казней на месте.

9 и 10 октября 1942 года оккупанты совершили массовое убийство воспитанников детдома Ейска. В газовых камерах были убиты как минимум 214 ребенка, чьи тела позже обнаружила Красная армия при освобождении Кубани. Помимо непосредственных исполнителей к преступлению имеют отношение начальник гестапо в Ейске обер-лейтенант Бедедекер, комендант Ейска Кандлер и врач гестапо Штраух.

«Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказание», — говорится в сообщении.

Следственный комитет подчеркнул, что в своем решении возбудить уголовное дело он опирается на нормы международного права и российское законодательство. Ведомство напомнило, что убийство мирных жителей во время войны является преступлением против человечности и не имеет срока давности.

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Источник: Следственный комитет РФ
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