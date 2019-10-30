Пушков назвал «банальностями» условия Зеленского для достижения мира в Донбассе

Москва, 30 октября. Этапы достижения мира в Донбассе, обозначенные президентом Украины Владимиром Зеленским, далеки от реального положения дел. Об этом написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Так называемые «условия» Зеленского для достижения мира в Донбассе — это сумма банальностей и благих пожеланий, далеких от реального положения дел на месте. Хорошо, что Зеленский нацелен на мир. Но вместо общих слов намного важнее узнать, что и как намерен делать Киев для достижения мира», — подчеркнул российский сенатор.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны в Донбассе необходимо пройти три этапа: окончание горячей стадии, примирение людей и безопасную реинтеграцию, сообщает телеканал «360». При этом президент Украины считает, что прекратить огонь в Донбассе удастся уже в ближайшее время, пишет «Утро.ру».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Конфликт возник после госпереворота, когда Донбасс отказался подчиняться новой власти, и в регионе образовались Донецкая и Луганская народные республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске и в ходе саммитов «нормандской четверки» (Украина, Россия, ФРГ, Франция). 1 октября 2019 года стороны в ходе переговоров в столице Белоруссии согласились начать разведение сил у линии соприкосновение в населенных пунктах Петровское и Золотое. Процесс должен был начаться 7 октября, представители ЛНР и ДНР неоднократно запускали ракеты, сигнализируя о готовности к отводу войск, однако ответа не получили. После этого республики Донбасса обвинили Киев в срыве разведения сил, пишут «Известия».

Отвод войск в Золотом начался 29 октября. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, процесс задержался, так как все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии ОБСЕ.